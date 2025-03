O Salnés demanda a la Xunta más enfermeras, pediatras y psiquiatras

El gerente del área sanitaria Pontevedra-O Salnés, José Flores, manifestó que en estos momentos en el Hospital do Salnés hay en torno al 27 por ciento de camas libres. El nivel de ocupación es muy inferior al de los centros hospitalarios de Pontevedra -donde se sitúa entre el 95 y el 96 por ciento- y José Flores señala que esa situación del Hospital do Salnés «nos permite la flexibilidad» de emplear «todos los recursos del área» para hospitalizar a los pacientes que lo necesiten. Esto significa que en caso de necesidad, se derivará a pacientes de Pontevedra a Vilagarcía, al menos durante estos días.José Flores apunta que, en cualquier caso, también ha aumentado la demanda asistencial en la Atención Primaria de O Salnés -tanto en las consultas ordinarias como en los PAC de Urgencias, a pesar de lo cual esto no se ha traducido hasta el momento en una presión inasumible en el hospital.