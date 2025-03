Flores y un minuto de silencio en recuerdo del joven búlgaro fallecido en Vilariño

Cambados y Ribadumia todavía siguen conmocionados por la muerte de un adolescente búlgaro de 15 años en un accidente de ciclomotor ocurrido en la EP-9506 a las 20.17 del pasado miércoles. La noticia impactó de forma brutal, sobre todo, en la comunidad escolar del IES Francisco Asorey de Cambados, donde el joven cursaba sus estudios y donde era muy conocido. En ese centro, profesores, alumnos y personal laboral guardaron un intenso minuto de silencio en recuerdo del joven.

A mayores, varios de sus compañeros se acercaron en el día de ayer al lugar del accidente para depositar flores en su recuerdo y todavía sin asimilar lo ocurrido. En descubrir que fue lo que pasó se encuentran los agentes de Atestados de la Guardia Civil de Tráfico, ya que el siniestro deja muchas incógnitas, ya que ocurrió en un tramo recto y con perfecta visibilidad, a lo que se suma que no existe una frenada sobre el asfalto apreciable. También los daños que sufrió el ciclomotor fueron muy leves para el resultado mortal del accidente. José Ramón Abal, edil de Seguridade Cidadá de Cambados, apuntaba que «serán los agentes de la Guardia Civil los que determinen qué fue lo que ocurrió y los motivos de esta trágica salida de vía a la que no le encontramos explicación». Abal incide en que el punto en el que ocurrió el accidente «no es un tramo conflictivo, no se trata de una zona crítica en la que se hubiesen registrado accidentes con anterioridad». Es más, recuerda que la EP-9506 es un vial «con un nivel de tráfico muy bajo, se encuentra bien asfaltada y es lo suficientemente ancha para circular sin riesgo». El joven pertenecía a la veintena de familias de origen búlgaro asentadas en Ribadumia desde hace muchos años.