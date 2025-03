A relixión dos parvos

Nunha vila onde as luces de neón brillan máis cas ideas, a política deixou de ser un exercicio de xestión para converterse nun espectáculo de entretemento.

Mentras o sector produtivo se esfarela e a calidade de vida dos seus habitantes se deteriora, o pobo segue bailando, cantando e aplaudindo, aferrado a unha única fe que parece importar: o lecer sen consecuencias.

O alcalde, hábil prestidixitador do populismo, atopou a fórmula perfecta para perpetuarse no poder.

Non precisa mellorar infraestruturas, atraer investimentos nin fortalecer o tecido empresarial. Abóndalle con ofrecer un entroido permanente, unha sucesión interminable de festivais e concertos que anestesian a poboación e a afastan da realidade. E así, cada catro anos, volve ser elixido con fervor relixioso por unha maioría que prefire a euforia momentánea á planificación do seu futuro.

Mentres tanto, o comercio local afógase, as empresas pechan, a mocidade emigra e os servizos públicos deterioranse. Pero ninguén protesta porque sempre hai motivo para unha festa. Levantanse carrozas, non fábricas.

Apláudense comparsas, non proxectos de desenvolvemento. Páganse artistas de fóra mentres os emprendedores da vila pechan as súas portas.

E cando alguén se atreve a sinalar o desastre, é tachado de aguafestas, de pesimista, de inimigo da ledicia.

Porque aquí a felicidade mídese en copas alzadas, non en salarios dignos. A política deixou de ser un debate de ideas para converterse nun dogma incuestionable: quen critique o entroido é un herexe, e a fe do pobo é inquebrantable.

Así avanza esta vila, como un barco que se afunde mentres a súa tripulación segue bailando na cuberta. E cando a auga chegue ao pescozo, tal vez descubran que non se pode construír un futuro só con serpentinas e confeti. Pero para entón, a música terase apagado, as luces teranse extinguido e non quedará nada máis que o silencio da súa propia ruína.