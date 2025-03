Ribadumia estrena la rúa Condesa e inyectará otros 700.000 euros en la zona

La Diputación y el Concello estrenaron ayer la reforma de la rúa Condesa tras diez meses de obras y anunciaron la concesión de otros 700.000 euros para seguir humanizando esta zona de Ribadumia donde a diario pasan cientos de niños porque concentra el CPI Becerra Malvar, el pabellón y el campo de fútbol. Precisaba de una mejora de la seguridad vial urgente porque «un día iba a ocurrir una desgracia» y estaba «desactualizada».

El propio presidente provincial, Luis López, se desplazó a la localidad para supervisar el resultado del proyecto que responde a una vieja demanda de la comunidad escolar y en el que se han invertido 700.000 euros de fondos provinciales y municipales (70 y 30 por ciento, respectivamente). Reconoció que le tiene «especial cariño» porque fue el primer convenio de cofinanciación que firmó cuando accedió al cargo.

Callan bocas

Tanto él como el alcalde, David Castro, aprovecharon para cerrar bocas. «La oposición decía que no se iba a hacer e incluso convocó un pleno extraordinario, pero no entendía que son proyectos que no se hacen de un día para otro, requieren mucho trabajo. Hoy es una realidad», clamó el regidor. «Fue una obra bastante tensa, pero los hechos hacen callar», añadió López. Gestiones, empezando por la consecución de terrenos particulares en los que se gastaron unos 165.000 euros y que eran necesarios para ejecutar partes fundamentales: la ampliación de aceras en este tramo de 300 metros, la creación de dos bolsas de aparcamiento -uno para el bus escolar- y de otras plazas en el arcén, pasando de 20 a 75, y la creación de un paso peatonal para el colegio.

Fueron un total de siete cesiones de vecinos y ayer, Marina y Luisa, dos de las colaboradoras propietarias, fueron invitadas al acto inaugural, en el que no faltó ni micrófono para las autoridades. A este respecto, los técnicos recordaron que también se repusieron los cierres retranqueados en la parte izquierda.

La reforma responde a una vieja demanda planteada ya en 2018 y que estuvo paralizada por el anterior gobierno provincial, según comentaron las autoridades, que avanzaron que el Concello recibirá próximamente otros 700.000 euros para «completar este proyecto estratégico», apuntó el presidente, recordando además que la Xunta va a invertir en la renovación del césped artificial del campo. De momento, el regidor no quiso avanzar más detalles respecto a la segunda fase.

Sede de Protección Civil

Sobre la sede de Protección Civil, que ocupa desde hace un año la Casa de Cultura de Besomaño tras tener que derribarse la de Condesa y cuyo caso llegó al Parlamento con el PSOE, Castro insistió en que están buscando una definitiva, pero pidió paciencia porque «Ribadumia está creciendo y tenemos que pensar en el futuro, para dentro de 25 o 35 años, así que hay que plantearlo bien desde el inicio porque además supondrá una inversión importante y no se puede malgastar el dinero de los vecinos».