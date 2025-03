La coral «más viajera» de Meis debuta en Canarias

La Coral Polifónica Xuntanza de Meis añadirá Canarias este fin de semana a su pasaporte de viaje, junto a los otros muchos destinos nacionales e internacionales, como Buenos Aires, en los que ha actuado en sus 30 años de trayectoria. Precisamente están conmemorando esta cifra redonda y ofrecerán actuaciones especiales. De primeras, el 31 de mayo dará una conjunta con la Banda de Música da Vertula, que conmemora el 50 aniversario, y con la que «tenemos muy buena relación», explicó la directora, Montserrat Arosa. El intercambio se realizará con la Coral Polifónica San Ginés de Arrecife (Lanzarote), que posteriormente viajará a Galicia, sumando un nuevo hermanamiento musical. «Somos una coral muy viajera y nos gusta hacer familia con otras agrupaciones y aprovechar para pasar unos días en el destino, descansando y disfrutando», explicó Arosa.

Abiertos a más miembros

Será su primera actuación en la comunidad canaria y como homenaje, sus 43 voces interpretarán un tema tradicional suyo, «Parranda», de Los Sabandeños. Pero también canciones tradicionales gallegas y alguna banda sonora en inglés… En resumidas cuentas, media hora de una selección de su extenso repertorio.

Arosa explicó que la agrupación está abierta a nuevas incorporaciones, aunque no sean de Meis. «Somos una coral bastante activa. Se trabaja mucho, pero también da muchas satisfacciones y los que vienen no se suelen marchar, a no ser que sea por causa mayor», añadió.

La alcaldesa, Marta Giráldez, y otras autoridades comparecieron ayer para presentar la cita con algunos de sus componentes porque «Xuntanza lleva el nombre de Meis allá donde va y de forma activa. En el municipio estamos muy orgullosos de su trabajo».