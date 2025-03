Falece o carpinteiro que dou forma a gran parte da flota tradicional da Illa

O mundo da navegación tradicional da Illa de Arousa está de loito despois de coñecer o pasamento de Ramón Blanco Nieto «Monchito Carpinteiro», un dos últimos carpinteiros de ribeira adicado á construcción de dornas que houbo na Illa. Faleceu aos 89 anos de idade e despois de construir decenas e decenas de dornas (algúns calculan que foron ao pé de 300), moitas das cales todavía se conservan na Escola de Navegación Tradicional da Illa e as que non fixo, seguramente pasaron polas súas mans para algunha reparación nalgunha ocasión. Entre as máis coñecidas que pasaron polas súas mans están algunhas das «pura sangues» da competición, como «Pereka», «Jalerna», «Cariñosa» ou «Nécora.

Os vencellos co mundo da carpintería de ribeira comezaron de moi rapaz, traballando con un dos seus irmáns na construcción de dornas e chalanas no Cabodeiro, onde sempre residiu. Vivía frente ao peirao e elaboraba as principais partes das dornas cunha serie de plantillas que tiña. Ademáis de carpinteiro, Monchito tamén era un moi bo navegante na dorna, ensinándolle a máis dun como navegar pola ría de Arousa nesa embarcación. Eses coñecementos tamén os amosou cando o movemento de recuperación da navegación tradicional era aínda incipiente. Monchito formou parte da tripulación vencedora da Volta á Arousa en máis dunha ocasión cando esta proba inda non se convertera nun dos grandes referentes da náutica tradicional en Galicia. Alonxado dese mundo desde hai algúns anos debido a unha enfermidade, a morte sorprendeuno no día de onte e o seu sepelio terá lugar hoxe, na igrexa de San Xulián da Illa sobre as 16.30 horas.