Vilanova pide explicaciones a Sogama por los problemas de ruido que genera

Tras los nuevos problemas de ruidos que tuvo la nave de biorresiduos que Sogama posee en Baión la semana pasada, el Concello de Vilanova se ha dirigido a la empresa dependiente de la Xunta para pedir explicaciones por lo que está sucediendo y recomendando que se busque una solución inmediata que impida que una situación así pueda registrarse. Desde el Concello no solo dan credibilidad a lo ocurrido, sino que reconocen que «nos han llegado quejas de algunas zonas de Godos, donde el ruido era más que evidente, no solo durante el día, sino también de madrugada». Es cierto, apuntan desde el Concello que «ese problema no afectó prácticamente a ninguna zona de la parroquia de Baión o de Vilanova, por lo que debía ser una cuestión de orientación».

El Concello de Vilanova espera que fuese una situación puntual y que haya sido solucionada ya. De hecho, aseguran, desde el fin de semana no se han vuelto a registrar quejas de ruidos, pero los vecinos no descartan que vuelvan a repetirse en el futuro, sobre todo cuando la planta se encuentre a pleno rendimiento.

Lo que sí se ha conseguido solucionar ya el pasado verano, fue el problema de los olores que generó la actividad que se desarrolla en la planta de biorresiduos de Baión. En principio, aquel problema, denunciado por las viviendas más próximas y por los usuarios del colegio de Baión, no ha vuelto a repetirse.