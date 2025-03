Prime estrena este viernes 'Punto Nemo' la serie grabada en O Grove que protagonizan Alba Flores y Maxi Iglesias

Alba Flores, Maxi Iglesias y Óscar Jaenada desembarcan este viernes 28 de marzo en 'Punto Nemo', la nueva serie de Prime Video ambientada en las coordenadas del océano más alejadas de tierra firme, en la que también participan Najwa Nimri o María Isabel Díaz.

La serie, dirigida por Denis Rovira ('La influencia'), narra cómo los miembros de una expedición oceanográfica dirigida a investigar sobre la isla de plástico en el Pacífico Sur son arrastrados por una fuerte tormenta hasta el llamado Punto Nemo, la zona más alejada de cualquier lugar habitado de la Tierra, llena de misterios y peligros al acecho, que les pone a prueba para sobrevivir.

La expedición está capitaneada por Máximo (Jaenada) y científicos como Nazareth (Flores) y militares de la Armada como Jota (Iglesias).

La entrega de ciencia ficción y acción mezcla en sus seis capítulos "lo fantástico con la veracidad de lo que les pasa a los personajes", cuenta el actor Maxi Iglesias, que añade que 'Punto Nemo' invita a reflexionar sobre todos aquellos lugares inhóspitos que "no conocemos", la serie "es ficción, pero a lo mejor no hay tanta ficción".

Alba Flores añade que el rodaje en localizaciones naturales le mantuvo "mucho tiempo fuera de casa" y "sin ver nada de tierra alrededor", una circunstancia en la que le empezó a "agarrar una sensación de que eres muy pequeño y la existencia es muy grande".

O Grove, localización paradisíaca

Grabada en zonas costeras y marítimas de Portugal y Galicia, la costa de San Vicente de O Grove fue una de elegidas para localizar esta producción. Así como la localidad pontevedresa, sirve para albergar maniobras del Ejército y para formar a los militares españoles que cada año participan en la Campaña Antártica, con la isla Decepción y la base Gabriel de Castilla como centro de operaciones, también aparece aparece reflejada en «Punto Nemo», la serie de la compostelana Ficción Producciones que fue rodada el año pasado, contribuyendo a mostrar la belleza de sus paisajes y playas.

Un momento del rodaje de "Punto Nemo" en O Grove. / FdV

Especialmente en el entorno de Con Negro, la batería militar de Puerto Cuaces y las playas y calas bañadas por el Atlántico que las rodea, donde transcurre buena parte de esta producción para la plataforma Prime Vídeo que verá la luz el mes que viene.

"Se van abriendo puertas, y el ser humano tiende siempre a ver qué hay detrás de esa puerta", ha dicho el actor. En 'Punto Nemo' hay mucha acción, "carrera para aquí, carrera para allá, disparos, fuego y agua", donde -reflexiona Iglesias- los personajes asisten a una "batalla" de egos, conocimientos y jerarquías. "Son personas ideológicamente opuestas y se meten en ese barco juntos", describe Flores. "Esa tensión y esa posibilidad que daba gente tan opuesta en el mismo barco, que es algo que está pasando ahora en el mundo, me interesaba muchísimo. No tenía una respuesta de qué iba a pasar y me apetecía mucho descubrir cómo estas personas tan distintas podrían convivir", añade la actriz.

Los personajes de Flores, Iglesias y Jaenada

Alba Flores desvela que le interesó "mucho" encarnar a un personaje científico con un discurso ecologista porque "tenía muy en la cabeza haber hecho personajes de acción, muy valientes" y en este caso aspiraba a "trabajar todo lo contrario": un personaje más contenido y sensible. "Y me ha costado", reconoce. Para Iglesias "también ha sido muy diferente, nunca había hecho nada parecido", porque en 'Punto Nemo' se ha centrado en "esa parte más tosca que nunca había podido representar y también en algo como muy físico, sin mucho texto". El carácter militar de Máximo fue el "atractivo" de Jaenada, que admite que le costó "dejar la impulsividad, dejar al artista" y dar vida a un personaje "mucho más racional y controlado".

Najwa Nimri, Isabel Díaz Lago, Nüll García, Eric Masip, Michelle Calvó, Sara Matos, Leander Levy, Felipe Pirazán, Margarida Corceiro, Miguel de Lira, Oleg Krikunova completan el reparto de la serie, que se estrena este 28 de marzo en Prime Video.