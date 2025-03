La preparación de la parcelaria llega al petroglifo de Pedra das Tixolas

El proceso de concentración parcelaria del Concello de Catoira llega este viernes al entorno del petroglifo de Pedra das Tixolas, Sordido y Cores.

Los vecinos, a los que vuelve a pedirse que faciliten los trabajos de levantamiento de actas desbrozando y señalizando los límites de sus parcelas, están llamados a participar en un nuevo acto de toma de datos sobre el terreno.

La cita es, como siempre, a las diez de la mañana, invitándose a participar a los propietarios de predios en lugares conocidos como Castiñeira, Fonteiriña, Baldiño, Redonda, Redonda da Costariza, Bargo, Cubela, Rego, Pozos do Rego, Baldiño de Abaixo, Tixolas, Rosiñas, Adionis y A Cachada.

Al igual que se pide la presencia de vecinos de Viña, Cachada, Cachada de Acá, Fonte Cuberta, Monte Vello, Rosa de Outeda, Roza de Dionis, Rosa Nova, Seo y Nova, en todos los casos pertenecientes a los polígonos 45, 46 y 80 del Catastro.

Es, hay que insistir, un paso más en la concentración parcelaria de lo que se ha dado en llamar Catoira Sur.

La semana anterior se había hecho lo propio con los propietarios de fincas en Sobrín, Bargo, Navaliño, Pumar do Busto, Campo de Cerqueiro, Cano, Cortiña do Muiño, Calzada, Arroyo, Súa Fonte, Uveriña, Peto, Treigal, Pedra Longa, Leira do Peto, Devesa, Camiño y Novases.

Al igual que con los de Tras da Veiga, Rosiñas, Degoma, Veiga da Vila, Braña, Berteiros, Canceliñas, Tallo, Pozo da Fonte, Leira Longa, Tendal, Iglesario, Cuartas, Esqueiro, Caeiro, Codesal, Os Curtos y Cubela.

La relación se completaba con parcelas de Figueiras, Fonteiriña, Souto da Vila, Bouzo, Busto, A Costaneira, Maceira, Redonda, Bosquiño, Longas y Cunchaliño, en este caso de los polígonos 44, 45 y 48 del Catastro.