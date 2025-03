El pleno aprueba 3,2 millones de euros para ejecutar inversiones urgentes en bienes municipales de Meaño

Algo más de 3,2 millones de euros es lo que el Ayuntamiento de Meaño pretende invertir este año en la ejecución de diferentes obras de enorme importancia para la localidad.

Así se explicó en el pleno extraordinario convocado por el alcalde Carlos Viéitez quien justifica «una inversión tan elevada que permitirá avanzar en la transformación y modernización de Meaño en la que llevamos años trabajando».

Cuentas saneadas

Viéitez asegura que ello es posible poque «contamos con unas cuentas saneadas que son reflejo de un trabajo moderado, responsable y consciente como puede constatar cualquier vecino de Meaño», explica en un comunicado de prensa.

El alcalde justifica así la aprobación de una modificación de crédito por importe de 983.043 euros que sumados a los remanentes de tesorería del pasado ejercicio permitió alcanzar estos 3,2 millones para inversión.

Con esta partida, el Gobierno de Carlos Viéitez abonará el porcentaje que el Ayuntamiento tiene que asumir en obras financiadas gracias a las subvenciones de otras administraciones.

Distintos proyectos

En este sentido, exponen que es el caso de la cubierta, acondicionamiento y mejora del antiguo pabellón de Dena-Meaño, que precisa 246.664 euros y que cuenta con una subvención de la Diputación de 433.335 euros; de la pavimentación de la calle Herminia Fariña, con 261.055 euros de un presupuesto de 522.000 euros; la peatonalización del vial centro de Ponte-Dena en el borde costero con 242.834 euros de un presupuesto de 943.000 euros. Estas tres obras cuentas con importantes partidas de la Xunta de Galicia y de la Diputación, recuerda el Ayuntamiento.

El resto de la partida de esta modificación de crédito se reparte entre la expropiación de terrenos para la urbanización de la calle Herminia Fariña (36.862 euros); la adquisición de parcelas en A Chanca-Dena (75.000 euros); instalación de una pérgola en Simes (30.000 euros); adquisición de maquinaria para diferentes servicios y las subvenciones nominativas a entidades como la escuela de balonmano del Asmubal, la escuela de tenis de mesa del GAM o la del Unión Dena C.F., entre otras.

Listado completo

A estas inversiones para 2025 hay que añadir otros 108.000 euros para mejoras en el actual pabellón de Dena; 150.000 para eficiencia energética en el pabellón de Xil; 70.000 para la instalación de placas solares de la comunidad energética; 230.000 euros para las aceras de Viliquín a Dena y 414.000 destinados a la ampliación y mejora de viales en diferentes zonas de Meaño.

Abstención y mociones

La modificación de crédito salió a favor con los votos a favor del grupo de gobierno (Veciños de Meaño y PP), y la abstención de la oposición (MI y BNG), que criticaron la reconversión del pleno ordinario en extraordinario.

La controversia entre oposición y el regidor se agrió cuando Meaño Independiente solicitó incluir en el orden del día dos mociones por urgencia, pero que la alcaldía, a instancias de la secretaría, precisó que no era posible por reglamento, al tratarse esta de una sesión extraordinaria. En su turno de palabra, la oposición lamentaba el haber accedido a la anticipación del pleno que le solicitara el alcalde, no pudiendo presentar mociones en ese plazo por el adelanto registrado, razón por la que los independientes pretendían presentarlas por urgencia, pero su demanda no halló puerto.

La nacionalista Rosana Domínguez reprobó al regidor «gobernar a golpe de plenos extraordinarios, con decisiones que rozan lo inadmisible, peligroso y engañoso», al entender que estaba tratando de silenciar a la oposición. Una opinión sobre la que el regidor contestó con un escueto «no comparto», incidiendo que el adelanto del pleno estaba motivado por entrar en los plazos de subvenciones. Aún así, a preguntas de Rosana Domínguez (BNG) y Cristina Castro (MI), sobre cuándo vencían esos plazos para justificar la antelación del pleno, el regidor no pudo precisar fecha, precisando que «era preciso acelerar la tramitación con este pleno porque, de lo contrario iríamos muy justos de tiempo».

Viéitez insiste en que este año habrá presupuesto municipal.