Essspop! regresa a Cambados con vinos espumosos y música

Cambados rendirá su homenaje anual a los vinos espumosos entre el 11 de abril (viernes) y el domingo 13, que este año marca el inicio de la Semana Santa, con las celebraciones religiosas del Domingo de Ramos.

La undécima edición de Essspop!, como así se denomina la feria de los espumosos de Cambados, se presentó ayer al mediodía en el Parador de Turismo, con la presencia del concejal de Enoturismo, José Ramón Abal; el organizador técnico, Jacobo Aragunde; y el músico cambadés Isi Vaamonde.

Las jornadas reunirán en el parque de Torrado a 14 bodegas de O Salnés que elaboran caldos con burbuja. Tendrán sus propias casetas, en las que expondrán y venderán los vinos. Además, habrá una zona gastro, con la presencia del estrella Michelin Yayo Daporta, y cuatro conciertos durante el fin de semana.

Los protagonizarán Los Pablos, que presentarán al público un tributo a los Hombres G; el ya citado Isi Vaamonde, que está trabajando actualmente junto a Paco Charlín; y las bandas Velvet Crab y Take it Easy.

Las jornadas se celebran el viernes por la tarde-noche, el sábado a mediodía y por la noche, y el domingo, desde mediodía hasta las tres de la tarde.

José Ramón Abal explica que se ha optado por cambiar la fecha tradicional de las jornadas por varios motivos. Uno de ellos fue de cariz económico, pues los últimos años se hacían a mediados de diciembre, pero en 2024 no fue así porque la concesión administrativa de José Peña no permite la celebración de eventos económicos en dicho salón, y no podían trasladar el Essspop a Torrado ya que el alquiler de una carpa dispararía los costes.

Además, Abal percibía que en diciembre había muy poco público de fuera de O Salnés, y cree que si el tiempo acompaña la afluencia será mucho mayor a las puertas de Semana Santa. Además, recuerda que esto podría ayudar a desestacionalizar el consumo de este tipo de vinos.