Los comuneros cederán terrenos para facilitar la entrada de los camiones en el polígono de Abalo

La gerente de la Sociedad Empresarial del Atlántico Beatriz Serstayo mantuvo una reunión con el alcalde de Catoira Xoán Castaño y la concejal Vanesa Pérez con el fin de analizar la construcción del nuevo acceso al polígono industrial de la localidad.

El regidor había mantenido antes una reunión con los representantes de la comunidad de montes de Abalo para explicar la iniciativa y exponer los importantes beneficios que la nueva entrada supondrá para los vecinos y el parque empresarial. Asegura el regidor que los comuneros "mostraron su satisfacción por el futuro proyecto, por lo que ofrecieron su disponibilidad a ceder los terrenos necesarios".

Con este ofrecimiento se celebró la reunión con Sestayo "para concretar los próximos pasos con el fin de agilizar el nuevo acceso".

En el encuentro se habló por tanto de cómo fomalizar oficialmente la cesión y la colaboración entre ambas entidades "para la redacción del proyecto". Asimismo, añaden, "se destacó la necesidad de solicitar una reunión conjunta con la Xunta de Galicia para exponer la fórmula para hacerla visible cuanto antes".

La construcción del nuevo acceso al polígono de Abalo, avalada por los empresarios, se formuló como una necesidad prioritaria en el último encuentro entre el Ayuntamiento y SEA. Precisamente, este fue el motivo que llevó a gestionar el nuevo acceso, al entenderse que "es la solución más fácil para evitar el paso del tráfico de vehículos pesados por el interior de los núcleos de casas de Paseo do Miradoiro y de As Gabeiras (avenida del Muíño do Vento), que actualmente tienen que soportar el tránsito contínuo de camiones de día y de noche con el ruído, peligrosidad y problemas que eso supone. Los vecinos llegaron a plantear que se suspendiera el paso de camiones por este vial.