Baión y Tremoedo, las parcelarias eternas

Poco se imaginaban los vecinos de Baión y Tremoedo, dos de las parroquias más rurales de Vilanova, que el inicio de la tramitación para impulsar la concentración parcelaria con el objetivo de ampliar los terrenos que se trabajaban y la productividad iba a ser eterna, durando más de dos décadas. Bien es cierto que, sobre todo la segunda, se encuentra ya muy cerca de finiquitarse, después de darse a conocer la titularidad de los nuevos predios y su toma de posesión. La lentitud de la administración y los numerosos pasos a realizar hasta acabar con la distribución definitiva de las nuevas fincas acaba eternizándose y frustrando muchas iniciativas de asentamiento en el rural vilanovés.

No en vano, uno de los principales problemas que vienen denunciando los vecinos de ambas parroquias es el importante abandono de las fincas mientras no se culmina la concentración parcelaria, ya que los propietarios no van a continuar con esos terrenos y desconocen cuales se les van a entregar. Muchos vecinos tenían depositada su confianza en la parcelaria para sacar adelante proyectos relacionados con el medio rural, especialmente viñedos para ampliar su producción de vino albariño.

En estos momentos, desde la Consellería de Medio Rural apuntan a que está en revisión un nuevo proyecto de obras que comprende una segunda fase de caminos secundarios y la mejora de los accesos a los nuevos predios con la ejecución de rampas de entrada. Esa actuación supondrá un desembolso de 1,6 millones de euros y se encuentra pendiente de las autorizaciones sectoriales de Patrimonio o Augas de Galicia. Lo que si se ha ejecutado es la red de caminos principales, con una inversión de 2,1 millones de euros y las inversiones en los servicios técnicos asciendan a unos 840.000 euros.

Una vez aprobado el proyecto de obras y caminos secundarios y las entradas a las fincas, se iniciará la tramitación de las autorizaciones sectoriales para su ejecución. De forma paralela, se continuará con los trabajos de modificaciones de acuerdo por cambios de titularidad y colocación de marcos de modificaciones por recursos o permutas.

Una vez finalizadas las obras, se dará firmeza al acuerdo y a la toma de posesión definitiva, elaborándose los títulos de propiedad para su inscripción en el registro correspondiente y su entrega a los titulares.

Baión

La de Baión se encuentra un paso por detrás, ya que se ha ejecutado la red de caminos principales, con una inversión de 3,5 millones de euros. Se ha contratado ya la elaboración del acuerdo de reestructuración, con el diseño de las nuevas fincas y la colocación de dos marcos que delimitan los predios afectados».

En esa parroquia se iniciarán los trabajos de actualización de las bases definitivas con todas las modificaciones por resoluciones de recurso de alzada y cambios de titularidad para retomar los trabajos de elaboración de las nuevas fincas.

Una vez ejecutada esta redistribución de la propiedad, se realizará una encuesta previa para recogida de alegaciones, con las que se redactará el acuerdo de reestructuración, que será notificado a todos los propietarios.

Al mismo tiempo, sobre el terreno, se procederá a la colocación de los marcos de las nuevas fincas y se darán a su toma de posesión provisional. Una vez alcanzado el acuerdo de reestructuración será cuando puedan establecerse los nuevos caminos que implicarían un nuevo proyecto, tal y como está ocurriendo en estos momentos en la vecina Tremoedo.

El tiempo para culminar con estas parcelarias que se están eternizando todavía no se especifica ya que dependerá del tiempo que lleve ejecutar los caminos secundarios en Tremoedo y de como avancen los períodos de alegaciones en la de Baión, peor está claro que, esta última, no se rematará en 2025.

El desarrollo de la parcelaria de Baión también va a ser clave para mejorar las comunicaciones interiores de la parroquia con el exterior gracias al camino que se ha construido bordeando el Umia y aprovechando el antiguo Camiño Francés. Esta obra, que todavía está sin finalizar al no tener todavía salida ni en Ponte Arnelas ni en A Fontenla., va a ser ejecutada por la Consellería de Infraestruturas, que las sacará a licitación a lo largo del verano. La previsión es que el vial pueda entroncar con la PO-531 y con la PO-300 antes de que finalice el año.

Reducciones del número de parcelas hasta el 25 y el 35%

Con un medio rural totalmente atomizado, el objetivo de las parcelarias es crear fincas amplias que sean atractivas o permitan desarrollar un proyecto agrario con perspectivas económicas. Es por ello que la cantidad de fincas de cada parroquia quedará reducida hasta el 35% en Tremoedo y hasta el 25% en Baión.La parcelaria de la primera parroquia 5.704 parcelas en las bases de ejecución, una cifra que descendió hasta las 2.030 después de que se firmase el acuerdo provisional por parte de los propietarios afectados. En la parcelaria de Baión la caída del número de fincas fue todavía mayor, pasando de las 6.078 iniciales a las 1.549 de sustitución que figuran después del acuerdo.También varía de forma importante la media de superficie en las dos parcelarias. Hace veinte años, cuando arranco el proceso en Tremoedo, la superficie media de una parcela en la parroquia vilanovesa era de 733 metros cuadrados. Una vez fijadas los nuevos predios, su superficie tendrá 1.945 metros cuadrados de media. En el caso de Baión, cuando se inició el proceso la superficie media de las parcelas alcanzaba los 941 metros cuadrados, una cifra que pasará en el futuro a los 3.724 cuando se complete la concentración parcelaria.Lo que no va a cambiar es el número de propietarios de cada parcelaria, siendo de 1.052 en Baión y de 1.316 en Tremoedo. La superficie total del terreno afectado es de 698 hectáreas y 419 respectivamente.