A Ostreira logra permiso para ampliar en O Grove tras años de pelea con Costas

La empresa A Ostreira de O Grove podrá seguir en el litoral de Rons poniendo fin a una batalla de ocho años con Costas del Estado y después de que la Xunta haya podido implantar su Lei do Litoral. Además, podrá ejecutar el proyecto paralizado de ampliación con el que pretendía duplicar su producción hasta los 300 millones de unidades. Cabe recordar que se trata de la única productora de semilla de almeja y de ostra de Galicia.

En concreto, la Consellería do Mar publicitaba ayer el otorgamiento de una autorización para la instalación de este establecimiento de acuicultura por un plazo de diez años prorrogables hasta un máximo de 50. Para las especies de almeja japónica, fina, roja y babosa y ostra rizada y plana.

Sus responsables habían denunciado públicamente su malestar con Costas del Estado que, cuando fueron a pedir permiso para ejecutar la ampliación de planta de O Grove no solo se lo denegaron, sino que le advirtieron que debían desmantelar sus piscinas y reubicarlas fuera del DPMT, poniendo en riesgo su supervivencia, según trasladaron en aquel momento.

«Una empresa necesaria»

La Asociación Galega de Depuradores (Agade) les apoyó en todo momento y ayer su presidente, Roberto Fariña, celebró la consecución de la concesión a A Ostreira que «más que una empresa es una necesidad, es prioritaria y estratégica para el sector mar-industria y las cofradías también deberían estar enormemente satisfechas porque es la única de Galicia capaz de producir semilla», declaró. Cabe recordar que el proyecto tenía por intención cubrir las necesidades de los bancos marisqueros gallegos sin tener que recurrir a producto procedente de otros países.

Fariña explicó que ha sido gracias a que la Xunta dispone ahora de competencias con su Lei do Litoral, tras superar el recurso de anticonstitucionalidad que había presentado el gobierno central. De hecho, señaló que el Ejecutivo autonómico también apoyó esta reivindicación porque «reconocía la necesidad de que la empresa no tenía otra opción, tenía que mantenerse junto a la costa para garantizar su supervivencia. Una cuestión que ya veníamos peleando desde 2017 y no nos gusta hacer ruido, pero a veces es necesario para hacer entender cosas de sentido común», añadió.

Lo único que lamenta son los «años perdidos» y da la «enhorabuena» a los dueños por «aguantar con la inversión parada ocho años. Otros desistieron de ejecutar importantes proyectos por la incertidumbre jurídica», añadió.