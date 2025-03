Absueltos dos acusados de lesiones en un bar de Vilagarcía

Apenas unos días antes del inicio del confinamiento por el COVID, a las 5.20 horas de la madrugada del 4 de marzo de 2020, se produjo un tumulto en un pub de la calle Alcalde Rey Daviña, en Vilagarcía. Dos personas resultaron heridas, una de ellas de gravedad, y el asunto derivó en un proceso judicial por lesiones contra dos personas. El juicio lo ha celebrado la Sección Cuarta de la Audiencia de Pontevedra, y ha absuelto a los procesados, después de que el Ministerio Fiscal rehusase presentar acusación contra ellos. La tesis del tribunal es que no se ha podido determinar «que los acusados tuvieran participación activa en la pelea o altercado», según se apunta en la sentencia hecha pública ayer.

Las versiones de lo ocurrido aquella madrugada difieren. Uno de los acusados argumenta que estaba en el interior del local con unos amigos, cuando entraron un par de chicos que, según él, empezaron a increpar a todos los presentes. Él se apartó con una amiga para jugar al billar, y en un momento dado uno de los chicos que había entrado empezó a molestar a la chica, y el otro le arrojó a él una botella, que le causó cortes en una mano. El segundo procesado aportó una versión muy semejante, indicando que él se encontraba en la barra, y que no hubo pelea en el interior del bar, sino que sacaron a los chicos fuera del establecimiento, y que desde allí empezaron a aporrear la puerta, hasta el extremo de que rompieron un cristal de la misma.

El denunciante sufrió tras el alboroto diferentes lesiones en la cabeza, un brazo y una mano, por las que fue atendido en el centro de salud de San Roque y posteriormente operado. Denunció a los dos acusados, y su abogado pedía para ellos cuatro años de prisión y una indemnización de más de 15.000 euros. Pero ya no llegó a dar su versión en la vista oral, porque no se personó. La Audiencia no logró entregarle la notificación en su domicilio, y cuando le llamaban por teléfono, colgaba sin contestar.

También declararon en el juicio varios policías, la mujer que acompañaba a uno de los acusados y el dueño del establecimiento, y ninguno de ellos hizo un relato que pudiese sustentar la culpabilidad de los dos hombres. Uno de los testigos incluso planteó que el denunciante se causó las lesiones él mismo al golpear la puerta desde el exterior.