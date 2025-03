El Mar Menor se fija en las mariscadoras de Cambados para recuperar su salud

La Cofradía de Cambados fue elegida para mostrar en Murcia cómo funciona el modelo del marisqueo gallego como parte de un programa para la recuperación ambiental del Mar Menor, que hace un lustro vivió uno de los peores desastres ecológicos con la muerte por asfixia de decenas de toneladas de peces. Su biólogo, Carlos Mariño, fue el encargado de ofrecer la ponencia y junto a él hubo otros técnicos gallegos como Fiz da Costa del IEO-CSIC de Vigo y José M.F. Babarro del IIM-CSIC.

Diferentes vertientes

Explica que el objetivo era mostrar el sistema de semicultivo, pues ya no solo se trata de la extracción del recurso: «Es todo un proceso porque ya no solo es como antiguamente, que se extraía la almeja del medio natural, ahora las mariscadoras realizan limpiezas de algas y preparación del terreno y de siembra en el medio natural, tras el engorde de las semillas en la batea». Una cuestión que aquí no supone novedad, pero que lo es fuera de las fronteras gallegas.

El objetivo de este encuentro era doble: por un lado conocer las posibilidades de un modelo a nivel socioeconómico, pero también «por el filtrado del agua que realizan los moluscos bivalvos», apunta Mariño. Y es que precisamente una de las vertientes del proyecto para la recuperación del Mar Menor se basa en buscar las mejores alternativas naturales para devolverle la salud. En términos científicos, se llama biorremediación.

De momento, la cuestión está centrada en la ostra y es la segunda parte de este proyecto titulado «Remedios», que busca generar conocimientos en este sentido y con el objetivo de «definir y evaluar diferentes estrategias (científico-técnicas, de educación ambiental, de gestión y de gobernanza) necesarias para el desarrollo de acciones de restauración y de bioextracción (acuicultura) de nutrientes con la ostra europea, Ostrea edulis, en la laguna del Mar Menor», explican sus promotores.

Sectores implicados

La iniciativa parte de un consorcio que implica a un buen número de agentes: el Instituto Español de Oceanografía, IEO-CSIC, la Asociación de Naturalistas del Sureste, la Consejería de Medio Ambiente, universidades, Investigación y Mar Menor y la Fundación Estrella Levante.

La situación del ecosistema es alarmante desde hace años, pero hace cuatro años se recibió un importante toque de atención cuando se registró una mortandad mavisa de peces, que se contaban por toneladas, poniendo de manifiesto el avance de su degradación.

Los científicos señalaron que la crisis ambiental se debió fundamentalmente a un aumento extremo de la concentración de nitratos en diferentes puntos -sustancias procedentes de la agricultura y la ganadería- y sumado a una escasa renovación del agua.

Así lo señalaban hace no mucho también desde la ONG Greenpeace, quien alertaba de que la situación aún es preocupante y solicitaban la adopción de medidas de manera urgente.