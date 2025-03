Nuria Díaz, la vilagarciana que ilustra desde la vocación

Desde Vilagarcía, la ilustradora Nuria Díaz ha construido un universo visual propio, donde el trazo delicado y la narrativa se entrelazan para dar vida a historias que traspasan el papel. Su trayectoria no es fruto de un golpe de suerte, sino de una pasión cultivada desde la infancia y una carrera marcada por el aprendizaje continuo y la constancia.

Para Nuria Díaz, el dibujo siempre ha sido más que una afición: ha sido su forma de comunicarse con el mundo. Desde pequeña, prefería quedarse en casa dibujando e inventando historias antes que salir a jugar. «Siempre me he sentido más cómoda dibujando que hablando», confiesa. Su infancia estuvo rodeada de libros, cómics y cine, elementos que moldearon su mirada artística y su manera de entender la ilustración, no solo como una cuestión estética, sino como una forma de pensamiento.

A pesar de esta inclinación temprana, su camino profesional no fue una decisión repentina, sino el resultado de pequeñas elecciones que la llevaron hasta donde está hoy. El punto de inflexión llegó en 2009, cuando ganó el Premio de Ilustración Pura y Dora Vázquez de la Deputación de Ourense. Ese reconocimiento le hizo plantearse seriamente la posibilidad de dedicarse a la ilustración de manera profesional.

Algunos de los libros ilustrados por la vilagarciana. / FDV

Díaz estudió Bellas Artes en Pontevedra y realizó un Máster en Arte y Comunicación en Santiago de Compostela. Sus primeros años laborales estuvieron ligados al diseño gráfico, trabajando en agencias de publicidad antes de dar el salto definitivo a la ilustración. Para perfeccionar su estilo y comprender mejor el sector, complementó su formación con cursos de ilustración editorial y narrativa visual. «Pero creo que la formación nunca termina: leer, observar y trabajar es lo que más me ha enseñado», señala.

Como en muchos trabajos creativos, los inicios no fueron fáciles. «Cualquier persona que quiera dedicarse a este sector necesita un colchón de ahorros o compaginar con otro empleo», explica. «No solo se trata de dibujar, también hay que gestionar una pequeña empresa: buscar clientes, llevar redes sociales, actualizar el portafolio y seguir aprendiendo». Con el tiempo, fue definiendo su estilo y encontrando su lugar en la industria.

Hoy, Nuria Díaz es una ilustradora consolidada con un portafolio que abarca desde carteles hasta ilustración de producto, aunque su especialización es la ilustración editorial. Además de trabajar por encargo para editoriales, en los últimos años ha comenzado a desarrollar sus propios proyectos como autora.

Diseño que se ganó el reconocimiento de la Diputación de Pontevedra. / FDV

Uno de los ámbitos donde más ha dejado su huella es en los libros ilustrados sobre figuras del cine. Entre sus publicaciones destacan El Gran Hotel Wes Anderson (2018, Lunwerg), Alfred Hitchcock, el niño que filmó el miedo (2023, Libre Albedrío) y Charlie Chaplin: el pequeño vagabundo (2024, Libre Albedrío). «Me gusta pensar en los libros como un objeto en su totalidad, narrando desde la portada, las guardas, hasta las páginas de títulos y, por supuesto, las ilustraciones interiores», explica.

Entre sus proyectos más recientes se encuentra la ilustración del cartel del Salón del Libro Infantil y Juvenil de Pontevedra y un trabajo para la Real Academia Galega con motivo de las Letras Galegas. Actualmente, está inmersa en la ilustración de dos libros juveniles y en dos nuevas obras de autoría propia.