«É meu amigo», teatro inclusivo en lenguaje de signos

El Auditorio de A Illa acoge el próximo domingo, a las 18.00 horas, el espectáculo «É o meu amigo» una obra de teatro en el que se fusionan el lenguaje de signos y el oral con el objetivo de acercar al gran público esta propuesta. Tras estrenar su primer espectáculo juntos en lengua de signos, «Unhas lentes como as do avó», Gema y Caxoto pronto entendieron que no se podía quedar en un solo proyecto. Con calma, tiempo y mucho probar y desechar, surgió un nuevo espectáculo de escucha con las orejas y con las manos, que habla sobre la fragilidad humana, pero también sobre la fortaleza y la amistad

Se trata de una historia de lengua de signos y oral sobre la amistad, la comunicación, los miedos y la gestión emocional apta para todos los públicos. La entrada al Auditorio será totalmente gratuita hasta completar el aforo.