A Illa y Vilagarcía apoyan las movilizaciones contra Altri

Dos municipios de la ría de Arousa anunciaron ayer su apoyo a las movilizaciones que se van a celebrar el próximo sábado en A Pobra do Caramiñal y animan a sus vecinos a acudir. Se trata de los municipios de Vilagarcía y de A Illa, cuyos representantes políticos participarán el próximo sábado en la manifestación contra la instalación de la papelera Altri bajo el lema «Na defensa do noso mar e da nosa terra. Non a Altri. Non á mina de Touro-O Pino».

La manifestación dará inicio a las 12.00 horas junto a la estación de autobuses del municipio de Barbanza. Desde el Concello de Vilagarcía se señalaba ayer que la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable «está llevando a que se organice una nueva marea de protestas contra la instalación de la celulosa portuguesa en Palas de Rei y desde este Concello, mostramos nuestra disconformidad con el proyecto, participando en la manifestación y colocando una lona en el balcón de la casa consistorial donde se lee Altri non». Las cofradías de Carril y Vilaxoán también rechazan el proyecto

El alcalde de A Illa, Luis Arosa, llegó a sacar un bando municipal animando a los vecinos a acudir, por tierra y mar, hasta A Pobra do Carmiñal y participar en el rechazo a un proyecto que «es una amenaza para el modo de vida de los mariscadores de la ría de Arousa, por lo que debe ser parado».