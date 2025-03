Dena se queda sin las fiestas de San José por falta de relevo

La parroquia meañesa de Dena no tendrá este año las tradicionales verbenas de San José, por cuanto, tal y como manifestó el pasado verano José María Cacabelos, ha dejado, a sus 75 años la presidencia de la comisión, y la parroquia no logra encontrar relevo. Por esta razón, las fiestas de San José, con las que, tradicionalmente, se iniciaban las verbenas de primavera y verano en el municipio meañés, quedarán limitadas a una vertiente meramente religiosa.

Un Cababelos Vidal «Carabel» que, conocido por su vertiente empresarial, había sido mítico presidente de la comisión desde los años 80. A inicios de este siglo dejó el cargo, testigo que se avino a tomar Eladio Solla. Pero tras la renuncia de este, «Carabel» acabó regresando en 2012.

Así, mañana miércoles, por la celebración de San José, en Dena se oficiará una misa a las 20 horas, sin procesión. Al cuadrar en medio de semana y no ser festivo en el calendario laboral, nueva misa y verbena hubieran de trasladarse a lo que este año sería el próximo sábado 22, pero que al final no se celebrarán. Y no solo esta fiesta, sino que, de no aparecer relevo, podría peligrar la de San Cristóbal, con su sardiñada popular y verbena el próximo mes de julio, por cuanto era la misma comisión la que la organizaba.