El sector del mar reivindica la gasolinera de Porto Meloxo

El sector del mar urge la reapertura de la estación de servicio cerrada en el puerto de Meloxo (O Grove) desde hace casi tres años, al considerarlo un servicio crucial para la flota, tanto auxiliar de acuicultura como de pesca y marisqueo.

Lo último que se supo a este respecto, el pasado mes de enero, fue que el concurso de adjudicación de este servicio de abastecimiento de combustible había sido declarado desierto, por lo que el ente público Portos de Galicia abría las puertas a una adjudicación directa entre las firmas interesadas en hacerse cargo del suministro.

Adjudicación directa

En dicho departamento, dependiente de la Consellería do Mar, no solo decían asumir que carecer de gasolinera es un inconveniente para la flota que opera en Meloxo, sino que se comprometía a acelerar la adjudicación y, prácticamente, entregarla a la primera empresa que se mostrara interesada y cumpliera los requisitos exigidos por la administración para esta que muchos consideran «una gasolinera estratégica».

La gasolinera de Porto Meloxo, cerrada desde hace casi tres años. / M. Méndez

En los últimos días se ha sabido del interés de algunas empresas por hacerse con la adjudicación y se ha visto al guardamuelles abriendo la verja que mantenía cerrado a cal y canto el edificio de la gasolinera desde que se precintó a la anterior concesionaria.

Esta circunstancia y el levantamiento del precinto hacen albergar esperanzas a la flota, que reclama celeridad en el procedimiento.

«Entendemos que a las empresas suministradoras puede no interesarles la gasolinera si no dejan abastecer vehículos y tienen que limitarse a los barcos, ya que quizás no les resulte rentable, pero Portos tiene que hacer algo rápido para restablecer el servicio», argumentan los armadores.