El PP planta al bipartito, que aprueba el presupuesto de 2025 en solitario

A Illa ya tiene presupuesto para 2025 tras ser aprobado en un pleno no exento de polémica, y no precisamente por el debate que se articuló en torno a ellos, sino por la ausencia del Partido Popular, que no asistió a la sesión. El motivo, el cambio de fecha de una sesión ordinaria como la de ayer, que debía haberse celebrado el pasado día 7, pero que el alcalde, Luis Arosa, decidió trasladar al día 14 a causa de la celebración del Carnaval, una fecha en la que resultaba imposible la presencia de varios integrantes del grupo de la oposición.

Así lo reconocía ayer el cabeza de lista de los conservadores, Matías González Cañón, que, visiblemente molesto, explicaba que «le advertimos al alcalde que si modificaba la fecha, varios de nuestros concejales no podrían asistir, ya que todos nos habíamos organizado para el día 7». Esa comunicación habría sucedido el 28 de febrero, pero no fue hasta el día 3 cuando «el alcalde sacó la careta y nos informaba que no le daba tiempo a preparar todos los puntos de la orden del día para el día 7, por lo que lo pasaba al 14; nosotros insistimos en los perjuicios que nos causaba esa fecha y no nos dio opción a consensuar una nueva, manteniéndose en celebrarlo el día 14».

A mayores, Cañón también cargaba ayer contra el bipartito porque «toda la documentación del pleno de los presupuestos nos la mandaron el martes pasado, con muy poco tiempo para estudiarla». El conservador no cree «en casualidades, por lo que consideramos que esto se ha hecho con premeditación y alevosía, con el único ánimo de perjudicarnos ante los vecinos, una encerrona ejecutada por una marioneta de alcalde que está en manos de los nacionalistas».

Por su parte, Arosa prefería esquivar la polémica ayer y señalaba que «lo importante es que A Illa tiene presupuesto para ejecutar inversiones y acometer servicios en el pueblo, todo lo demás no deja de ser ruido político». Su compañero en el bipartito, Manuel Suárez, se mostraba sorprendido con lo ocurrido ya que «a las comisiones informativas y de cuentas que se celebraron por la mañana acudieron y no dijeron absolutamente nada, tan solo se quejaron de que la documentación llegara con poca antelación; los plenos son los viernes a las 17.00 horas precisamente porque ellos lo pidieron».

Fuera de la polémica, el presupuesto de A Illa para el ejercicio 2025 asciende a 4,6 millones de euros, una cifra que se queda corta después del anunció de la inversión de más de 400.000 euros, a través de un plan de la Diputación, para remodelar varias calles entorno a la zona de Marqués de Bradomín. La sesión también sirvió para que el nacionalista Manuel Otero Outeiral tomase posesión de su acta de concejal en sustitución de Laura Castro Rial.