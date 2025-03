La ley contra el desperdicio alimentario reduce en un 80% las donaciones a Cáritas

La reciente entrada en vigor de la Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario en España ha generado un cambio significativo en la gestión de los excedentes alimentarios en supermercados y grandes superficies. Si bien el objetivo de esta normativa es reducir el desperdicio de comida y garantizar un uso más eficiente de los recursos, su implementación está teniendo consecuencias imprevistas en las entidades benéficas, que dependen en gran medida de las donaciones de alimentos.

Uno de los casos más preocupantes es el de Cáritas Interparroquial Arousa, que en los últimos meses ha visto una reducción del 80% en las donaciones de alimentos procedentes de supermercados, una situación que choca frontalmente con el incremento de la demanda de ayuda alimentaria. Este descenso drástico en las aportaciones ha puesto en serio riesgo la estabilidad de la entidad, que ahora se ve obligada a replantear por completo su modelo de gestión y asistencia.

La nueva ley establece una jerarquía de prioridades para evitar que los alimentos sean descartados innecesariamente. Entre estas medidas, se exige a los supermercados optimizar su logística y organización interna para reducir los excedentes, fomentando, en la medida de lo posible, su venta a precios reducidos o su donación a bancos de alimentos y ONG. Sin embargo, en la práctica, esto ha llevado a que las grandes cadenas reduzcan drásticamente los excedentes disponibles para donaciones, afectando directamente a organizaciones como Cáritas, cuya labor depende en gran medida de estos productos.

Milagros Hermida, coordinadora de Cáritas Interparroquial Arousa, explica la complejidad de la situación: «Hasta ahora recibíamos donaciones de un supermercado y de sus excedentes, pero la aplicación de la nueva ley ha hecho que muchas superficies se organicen para reducir al máximo sus desperdicios, y eso nos ha afectado de lleno. Desde principios de año, estamos haciendo un esfuerzo enorme para poder seguir proporcionando alimentos a quienes más lo necesitan».

La cocina de la organización se encuentra a pleno rendimiento. / Iñaki Abella

Actualmente, Cáritas Arousa atiende entre 70 y 80 personas al día a través de tres servicios esenciales. Por un lado, el comedor social, donde se ofrece desayuno, comida y cena a personas en situación de vulnerabilidad. Además, el comedor sobre ruedas, que lleva alimentos a aquellos que, por diferentes circunstancias, no pueden desplazarse. A ello hay que añadir la casa de acogida de San Cibrán, donde residen 14 personas que están en proceso de reinserción social.

El problema es que la caída en las donaciones ha coincidido con un aumento en la demanda, lo que ha generado un desequilibrio insostenible en la gestión de recursos de la organización.

Uno de los principales efectos de la ley es que ha obligado a Cáritas a cambiar por completo su sistema de abastecimiento. Si antes la mayor parte de los alimentos procedían de donaciones, ahora la entidad tiene que comprar prácticamente todo, lo que supone un esfuerzo económico considerable.

Milagros Hermida pone un ejemplo concreto de cómo ha cambiado la situación: «Antes de la ley, podíamos contar con unos 20 kilos de pollo al día. Ahora, las donaciones se han reducido a uno o dos kilos. La única solución ha sido empezar a comprar directamente a comercializadores mayoristas para garantizar que tenemos suficientes alimentos para los menús diarios».

Este aumento del gasto pone en peligro la estabilidad financiera de la entidad, que ha tenido que reorganizar su presupuesto para poder seguir ofreciendo el mismo nivel de asistencia. «Todavía no podemos dar datos económicos concretos porque llevamos solo tres meses con esta situación, pero está claro que necesitamos encontrar nuevas fuentes de financiación», añade Hermida.

Otro problema derivado de la nueva normativa es la imposibilidad de aceptar donaciones de particulares o pequeños productores caseros. La ley establece una serie de requisitos sanitarios muy estrictos que impiden a Cáritas recibir alimentos que no tengan trazabilidad garantizada.

Las instalaciones de Cáritas también sirven para el desarrollo de diferentes actividades. / Iñaki Abella

Esto significa que, aunque muchas personas quieran donar comida, la organización no puede aceptarla si no proviene de fuentes autorizadas. «Estamos sujetos a unas normativas sanitarias muy rigurosas. Todo lo que cocinamos tiene que estar perfectamente controlado y trazado. Si viene de un supermercado, podemos recogerlo, pero si alguien nos quiere donar alimentos directamente, no podemos aceptarlos», explica Hermida.

Esta restricción supone un obstáculo adicional para Cáritas, que en otras circunstancias podría compensar la reducción del volumen de donaciones de supermercados con aportaciones de particulares.

Enormes dificultades para acceder a productos frescos y perecederos en la cantidad suficiente

Además de la escasez de alimentos, Cáritas debe asegurarse de que los menús que ofrece cumplan con las normativas del Ministerio de Sanidad en cuanto a equilibrio nutricional y hábitos alimentarios saludables.«Tenemos un menú visado por una nutricionista para garantizar que ofrecemos una alimentación equilibrada. Queremos que las personas que acuden a nosotros reciban una comida saludable y acorde con las necesidades nutricionales recomendadas», señala Hermida.

Este aspecto es especialmente importante porque la reducción de donaciones afecta directamente a la variedad y calidad de los alimentos disponibles. Al depender ahora casi exclusivamente de compras directas, la organización se enfrenta a dificultades para acceder a productos frescos y perecederos en cantidad suficiente.

Por si fuera poco, los datos de asistencia a los servicios de comedor están alcanzando registros nunca antes vistos. Señala Milagros Hermida que «el pasado domingo vinieron 61 personas a comer y 46 al día siguiente cuando estábamos en unas medias de entre 30 y 35 comidas al día. Pasa lo mismo con los desayunos porque si antes dábamos 5 o 6 ahora estamos muchos días entre 20 y 25 personas desayunando».

Milagros Hermida: «Redoblamos esfuerzos como equipo para encontrar soluciones»

La combinación de estos factores ha generado una crisis sin precedentes en la entidad. La disminución de donaciones, el aumento de la demanda y la necesidad de asumir mayores gastos han creado un escenario económico insostenible que pone en riesgo la continuidad del servicio.

«Contamos con el apoyo de la diócesis de Santiago, pero esta es una situación que nos afecta a todos. Nos obliga a redoblar esfuerzos como equipo para encontrar soluciones y poder seguir atendiendo a quienes más lo necesitan», afirma Hermida.

Ante esta realidad, Cáritas y otras organizaciones benéficas han comenzado a pedir soluciones a las administraciones públicas. Si bien la lucha contra el desperdicio alimentario es un objetivo loable, es necesario encontrar un equilibrio que permita garantizar que los excedentes puedan seguir beneficiando a quienes dependen de ellos.

Por ahora, la incertidumbre sigue presente y la amenaza de quiebra se cierne sobre uno de los pilares fundamentales de la atención social en Arousa. Lo que está claro es que, si no se toman medidas pronto, las consecuencias podrían ser devastadoras para cientos de personas que dependen a diario de la ayuda alimentaria.