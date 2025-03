Dixitalizan máis de 200 postais para viaxar á Vilagarcía do século pasado

Os técnicos do Arquivo Municipal de Vilagarcía acaban de realizar a dixitalización dunha colección de 234 postais antigas da cidade correspondentes á primeira metade do século XX. Os interesados en consultar esta auténtica viaxe visual ao pasado poden facelo a través do portal web Atopo da Deputación.

Fontes municipais puxeron algúns exemplos do que se poderá observar, como a Praza de Galicia cando se chamaba «Puerta del Sol» o a rúa Comercio, hoxe coñecida como Valentín Viqueira.

Pero tamén ofrecen unha testemuña doutras cuestións e están agrupadas por temáticas: rúas, igrexas, mercado, praias, Illa de Cortada... E contan cunha firma e edición moi variada. Así hai dende autores coñecidos como Hauser y Menet ou Thomas e outros de marcado carácter local, coma Foto Martínez ou M. Reguera.

No conxunto hai tamén imaxes doutros concellos da comarca do Salnés, aparecendo a praia de Silgar (Sanxenxo), a illa e o balneario da Toxa (O Grove), o porto pesqueiro da Illa de Arousa ou o Pazo de Fefiñáns, en Cambados.

A maioría proceden de compras feitas polo Concello ao longo dos anos e outras son de doazóns particulares. A súa dixitalización xunto coa realizada dos fondos do Liceo Casino están enmarcadas nun proxecto de difusión e posta en valor do material audiovisual do Arquivo Municipal de Vilagarcía. Dende o mesmo recordaron que no Atopo tamén hai outras xoias históricas da cidade.