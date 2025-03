Cambados abre hueco en su mercadillo para más de 40 vendedores en lista de espera

El mercadillo de Cambados goza de buena salud, lo dicen las autoridades municipales y en cierto modo lo respaldan las cifras. Actualmente hay una lista de espera de más de 40 vendedores interesados en ocupar un puesto y el Concello les está buscando sitio.

De momento no se plantea la ampliación a más calles, como hizo hace algunos años, hacia Rúa Nova. No obstante, está dando pasos para «optimizar el espacio, para mejorar el aprovechamiento» de la superficie dedicada a esta cita semanal y que también se extienden por las inmediaciones de la plaza de abastos y en el paseo marítimo hasta San Tomé.

Extinción de 12 permisos

El concejal de Comercio, Tino Cordal, añadió que van a empezar por la adjudicación de los puestos que han quedado vacíos por expulsión. Es decir, titulares que no están pagando las tasas municipales de manera continuada. De hecho, estos días publicaban un edicto avisando a 12 vendedores de que se iniciaba el proceso legal para extinguirle el permiso, otorgándole el preceptivo plazo legal para la presentación de alegaciones. No es la primera vez que se ejecutan estas actuaciones. Ya el año pasado se procedió así con, por lo menos, una veintena de autorizados, también por impagos o por otros incumplimientos de la ordenanza.

Y es que la demanda de un lugar para vender en el mercadillo cambadés es alta desde hace tiempo y el Concello quiere ordenar primero estas situaciones para tener claras las vacantes y empezar por ahí antes de plantearse ocupar más calles.

Cordal detalló que siguen la ordenanza municipal de este modo, así que en casos como jubilaciones o bajas voluntarias, hay que ofrecer el lugar a los vendedores de al lado y también se tienen en cuenta las relaciones de consanguineidad.

«En principio, consideramos que con estas reordenaciones y optimizando el espacio podemos dar cabida a la demanda existente, por lo menos en parte», detalló el concejal.

No obstante, todo esto aún está en proceso y señala que existe una importante carga burocrática para dar salida a estas cuestiones. Además, cabe recordar que una parte del mercadillo se realiza en terrenos de Portos de Galicia y por tanto es el titular del terreno y por ello hay que pagarle también unas tasas.

El mercadillo cambadés cuenta con unos 200 puestos y es uno de los más potentes de la comarca de O Salnés, con celebraciones los miércoles y sábados de cada semana. Así lo indica también el edil de Somos, destacando la existencia de esa lista de espera de más de 40 vendedores solicitantes de permiso para entrar.

Cabe recordar que el Ayuntamiento aprobó en 2016 una ordenanza para poner orden en esta cita semanal, regularizando y estipulando normas que ayudasen a un mejor funcionamiento y evitasen el intrusismo.