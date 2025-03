Nacen las «Quedadas de Leo», unas jornadas para crear «runners»

La organización de la Carreira de Leo ha fundado unas jornadas dirigidas a crear una comunidad de «runners» con el objetivo de incrementar la participación popular en la prueba 5K de la edición de este año.

Las han bautizado como las «Quedadas de Leo», se desarrollarán entre el 22 de marzo y el 5 de octubre y contará con experimentados corredores y entrenadores como Francisco Javier Ascanio o Víctor Riobo, entre otros.

Además se darán todas las facilidades porque se utilizará el pabellón municipal de Meis y los participantes pondrán ducharse al terminar la sesión y compartir impresiones.

Los organizadores indican que es gratuito, pero es necesario inscribirse previamente en el correo electrónico acarreiradelo@gmail.com. En este mismo contacto se facilitará información de cómo van a funcionar estas jornadas, que serán varias.

El objetivo es crear una comunidad de «runners» y ofrecer conocimientos para engancharse a «este maravillo deporte».

No importa la situación. Explican que «si nunca has corrido, pero te gustaría hacer la Carreira de Leo en 2025, si te gustaría conocer algunas pautas para disfrutar corriendo, si ya has entrenado por tu cuenta, pero quieres correr en equipo o si ya has participado y quieres mejorar tu técnica, esta es tu oportunidad», añaden.