«El medir la valía por el número de likes o de oyentes me parece espurio»

El ciclo «Achégate ao Salón» tiene la segunda parada de esta edición el próximo 23 de marzo en el Salón García con la cantante Tulsa como invitada.

Nadie mejor que Miren Iza para presentarnos a Tulsa.

Ya hace casi 20 años que estoy en la música. Es muy difícil resumir mi música porque siempre he intentado contar cosas y enlazarla a la literatura y a la narración. He ido probando cosas. Los primeros discos sonaban más orgánicos. A partir de «Calma chicha» integro sonidos más electrónicos. Me da mucho miedo el aburrimiento y para evitar esa sensación me tomo la música como un juego con el que me divierto.

Desde entonces ya van siete álbumes de estudio. ¿Qué queda de aquella Tulsa que empezó con Electrobikinis?

Siempre pienso que queda algo de la relación más pura con el sector musical. Sigo haciendo las cosas que quiero hacer según me marca la víscera o lo que veo fuera. Cuando yo empecé había una relación sana con el éxito. Casi se rehuía de él y ahora es justo lo contrario. Prefiero esa mentalidad más independiente que había con la música en los años 90. No es una manera de rebeldía sino como una necesidad propia o de otro orden

De lo que no cabe ninguna duda es sobre que su música es comprometida en lo social

No busco utilizar la música como un arma arrojadiza. Lo veo como un terreno en el que explorar, investigar o hacernos preguntas. Es como una extensión de los propios contenidos de la vida. Muchas veces me pregunto porque lo sigo haciendo y es por una propia necesidad de vida. Cuando estoy componiendo siento que estoy unida a algo de mi ser. En «Amadora» hablo de una mujer. El feminismo me ha llevado a hacerme preguntas por mi necesidad de entender qué está pasando con la percepción de las mujeres de la vida misma y por qué en muchos casos no viven o se desarrollan en plenitud.

Con «Amadora» ha ido un paso más allá. Ha logrado estimular una obra de teatro a través de sus canciones. Pocas veces sucede eso. ¿Cómo valora la experiencia?

Me parecía un tema tan complejo y tan extensible que quería continuarlo más allá del disco por muy narrativo que fuera. Quería que otras actrices contaran más entresijos y ocurre que la obra de teatro hace una reflexión diferente porque la música es más emocional y más primaria. Cuando se combina con la voz y el cuerpo de las actrices la experiencia va más allá. Nos devuelve cosas muy bonitas de experiencias personales. Hace resituar todo el papel de las mujeres y también de los hombres y, afortunadamente, se van encendiendo lucecitas en este tema. La experiencia está siendo muy feliz. Ya hemos hecho tres funciones, pero es un dispositivo que siempre podremos recuperar. Se puede sacar cada vez y es una especie de tesoro. Estoy satisfecha de llevarla a cabo y tuve la suerte de tener la alianza de María Velasco. Delegué en ella esa pata escénica y fue algo tan raro como placentero porque siempre suelo ser yo la que lleva el peso de mis proyectos.

A día de hoy, tiene más de 60.000 oyentes digitales al mes. ¿Qué le dicen las cifras?

Pues si lo llegas a mirar hace dos meses tendría más de un millón por una colaboración con Bunbury. Sí que es verdad que tengo muchos oyentes, pero eso es muy arbitrario. Me da pena estar bajo el yugo de las cifras, eso es horrible. El medir la valía por el número de likes en redes sociales o de oyentes en una plataforma me parece espurio. Eso es una guía errónea.

No son pocos los casos de aquellos que traicionan su esencia musical por la presión de los números de una industria voraz. Usted parece que sigue una hoja de ruta totalmente diferente.

Mi experiencia fundacional fue el punk y el indie de los 90. Es una presión difícil la música porque hay mucha competitividad y mucho nivel. La gente decide intentarlo de una manera o de otra, pero lo que nos sostiene es la gente que va a nuestros conciertos. Lo que hago no es mayoritario e igual no me va lo de juzgar ni que nadie me juzgue, pero en la música va de como te encuentres con determinadas pieles. Tengo mi propio sello y eso me ha dado mucha tranquilidad, aunque a veces eche de menos más estructura.

¿Con qué sensación le gustaría que saliese el público después de su concierto en Vilagarcía?

Con la sensación de haber viajado. De que hayan percibido una puerta a través de la cual poder experimentar a través de los sentidos.