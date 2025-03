Paradela prepara su Semana Santa

Queda tan solo un mes para la Semana Santa y en la parroquia meisina de Paradela el corazón se acelera ante la proximidad de uno de los eventos más importantes no solo de la comarca, sino de toda Galicia durante esos días. Al frente de todo se encuentra Fernando Oubiña que, tras haber sido durante una década el Jesucristo que acababa crucificado en el monte da Croa, ha regresado para dirigir la representación vivienda que cautiva a miles de visitantes cada año.

Oubiña reconoce que las novedades de este año, más allá de algún cambio obligado de algunos actores, van a ser muy pocas, porque «los textos son los que son y no hay mucho margen para modificarlos», pero está seguro de que la representación va a volver a cautivar a todo el que se acerque a contemplarla los días señalados: Domingo de Ramos y del Jueves Santo hasta el Domingo de Resurrección. En la obra participan una treintena de actores, pero esa cifra se eleva hasta más allá del centenar si se cuentan los figurantes, una cantidad que sobrepasa por mucho el número de personas de la parroquia dispuestas a participar. Sin vecinos de otros municipios próximos como Vilanova, Barro, Cambados o Vilagarcía sería «mucho más complicado, por no decir imposible, llevarla a cabo porque somos una parroquia muy pequeña ». No en vano, Oubiña reconoce que la Semana Santa de Paradela trasciende mucho más allá de la parroquia y anima a la gente a involucrarse en la representación en el futuro.

El personaje principal de la representación viviente volverá a ser Daniel Castro, un joven vecino de Paradela, que se estrenó el año pasado en una Semana Santa que estuvo marcada por la lluvia, algo que esperan que no se repita. «Es el personaje más complejo, y lo sé por experiencia, por eso a veces cuesta dar el paso para asumir ese papel, pero siempre se ha ido consiguiendo un relevo», explica.

Todavía por definir el horario final de los actos, aunque será prácticamente igual al de años anteriores. La representación de la Semana Santa de Paradela dará comienzo el próximo 13 de abril, con la escenificación de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalen y la bendición de Ramos en la plaza de O Outeiro. Los actos se paralizarán hasta el Jueves Santo cuando, por la tarde, la iglesia parroquial acoja los actos litúrgicos previos a la escenificación de la última cena.

El Viernes Santo, 18 de abril, se celebrará en el atrio de la iglesia la escenificación de las últimas horas de vida de Jesús. Finalizada esta escenificación, dará inicio el Via Crucis, uno de los momentos más espectaculares de la representación, hasta el monte de A Croa, donde se representará la Crucifixión de Cristo ante cientos de espectadores. Por la noche será el momento del desenclavo y el descendimiento de Jesús en el monte de A Croa, paso previo a la celebración de la procesión del Santo Entierro.

El sábado de Pascua, 19 de abril, habrá una misa de resurrección por la noche. La escenificación finalizará el Domingo de Resurrección, 20 de abril, que tendrá lugar en el atrio de la iglesia, con la Resurrección y una misa solemne que pondrá fin a uno de los eventos más importantes de la Semana Santa en la comarca de O Salnés, reconocida como Festa de Interese Turístico de Galicia