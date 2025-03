Un vilanovés llamado Toñito de Poi

Miembro de Heredeiros da Crus, showman televisivo y escritor. Ese es Toñito de Poi que, cada Domingo de Piñata, tiene una cita con la Festa do Momo en Vilanova, donde nunca falta. Aunque este año no fue en la carroza principal, el de Barbanza se ha convertido en un vilanovés más a la hora de disfrutar de una de las fiestas más célebres de la comarca de O Salnés a donde acude gracias a la amistad. Toñito recuerda que la primera vez que acudió a Vilanova «fue por una situación muy sensible, trabajaba en el programa Tardes con Ana, y estuvimos en el pabellón por un caso de una madre que había arrojado ácido a la cara a su hija y, a través del programa, conseguimos que se le pudiese hacer una cirugía». Fue en ese acto donde conoció al fotógrafo vilanovés Luis Portas, con el que pronto se entabló «una amistad que dura hasta el día de hoy y que ha propiciado que participe en una fiesta como el Momo, de esas en las que la gente demuestra pasarlo bien y donde se muestra la inteligencia humana».

Desde hace años, el barbanzano colabora a la hora de elaborar letrillas, como las que mostraron en el desfile que, en esta edición, «hicimos una especie de justicia poética, ya que preparamos un cohete con las caras de Donald Trump y demás familia al que bautizamos con el nombre de Golfo de América». La cita con el Momo es prácticamente obligada, «siempre que me dejan mis compromisos, que no son pocos, pero me encanta ese día porque está cargado de rituales que ayudan a forjar amistades, desde la comida, la preparación de la carroza o el bocadillo gigante de después; la verdad es que siempre acabo agotado». A mayores, también valora la crítica social que destila el desfile donde, además de la carroza principal, muchas otras se suman a cuestionar la situación política y social que se vive en todo el mundo.. «Me encanta que tengan esa crítica y que se recorra todo el pueblo, esa es la base para hacer tribu y consolidar esas amistades, algo que se consigue con alegría y de eso sobra en el grupo de amigos que tengo en Vilanova».

Embarcado en mil proyectos, Toñito de Poi sigue disfrutando de los Heredeiros da Crus 33 años después de su fundación. «Es una bendición del dios del Rock and Roll que sigamos teniendo ese poder de convocatoria; hemos sacado un discazo tremendo y en su presentación agotamos las entradas en menos de cinco minutos, fue un concierto sublime; ese es el ejemplo de que, cuando la tribu está unida, se consiguen grandes logros». El barbanzano también tiene en marcha otros proyectos que compatibiliza con el que es uno de los grandes grupos de rock de Galicia y en gallego.