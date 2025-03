El TSXG ratifica la decisión de Turismo de crear el geodestino «Mar de Santiago»

La creación del geodestino «Mar de Santiago», integrado por los concellos de Vilanova, Catoira, Valga y Pontecesures, supuso una de las grandes crisis de la Mancomunidade, que veía como su propio geodestino se partía en dos, lo que llevó al ente a presentar un contencioso contra la decisión de la Axencia Galega de Turismo. Ahora, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ratifica esa decisión, aunque no entra en el fondo del asunto, sino que avala que es la Axencia Galega de Turismo la competente para adoptar ese tipo de decisiones. Al mismo tiempo, desestima el recurso del ente supramunicipal al entender que esta decisión «exige la concurrencia de interés directo, que no indica la Mancomunidade, y que ha de ser distinto del de los concellos que la integran». Tal es así que el ente comarcal «no puede accionar en nombre de los concellos, sino que deben ser estos los que, en defensa de sus intereses directos, impugnen el acto, precisándose que ha de afectar a su ámbito territorial y la Mancomunidade no tiene tales en materia de turismo».

En definitiva, considera que el ente comarcal no tiene legitimación activa para presentar este recurso, aunque deja claro que sí podrían presentarlo los concellos.

El alcalde de Vilanova, Gonzalo Durán, destacó ayer que «al fin se acaba con este esperpento que dura ya seis años». El regidor recordó que el PSOE se hizo con la presidencia de la Mancomunidade a través de «la compra de voluntades políticas y un tránsfuga para perseguir durante esos cuatro años a Vilanova, sin celebrar un solo acto de turismo en este concello». Justificó la creación del geodestino en la «defensa de Vilanova porque estar en un sitio donde no te quieren te lleva a defender a tus vecinos, su turismo y su progresión económica en otro lado».

Cargó contra «el odio que destila la gente de izquierdas, porque nos persiguieron hasta el extremo de querer cargarse este geodestino, una persecución motivada por estar en él Vilanova para tratar de aislarnos» y lamentó que «aún encima, tengamos que pagar los costes del proceso como integrantes de la Mancomunidade; esto es lo que ha conseguido Marta Giráldez y el espíritu de odio del PSOE, perder y que paguemos todos», exigiéndole una petición de disculpas al considerar que «ha fracasado al perjudicar a un concello limítrofe». Durán espera que el nuevo presidente no apele la sentencia «y entremos en el camino de la colaboración entre Mar de Santiago y la Mancomunidade, en lugar de los enfrentamientos que pregonan otros, afortunadamente se ha cambiado en ese sentido».

Por su parte, Marta Giráldez, alcaldesa de Meis, mantiene que «sigo pensando exactamente lo mismo, la Lei de Xeodestinos de Galicia es bien clara a la hora de definir como se conforman e insiste en que tiene que haber una identificación geográfica, algo que no ocurre con la creación de Mar de Santiago, ya que se quedan Vilagarcía y A Illa aisladas del resto de la comarca». Mantiene que se ha creado «un geodestino ad hoc para contentar a determinada persona, priorizando contentarlo a título individual por encima de los intereses generales de una comarca, provocando que el principal destino turístico de Galicia se encuentre en boca de todo el mundo, con una Xunta de Galicia entrando en este trapo».

Una de las cuestiones que quiere dejar clara Giráldez es que la decisión de formular la demanda contra la creación de ese geodestino no fue exclusiva de los alcaldes socialistas, «sino que se adoptó por unanimidad, votaron a favor todos los alcaldes, incluidos los del Partido Popular y el actual presidente de la Mancomunidade, David Castro; a todos ellos y al presidente del Clúster de Turismo les parecía inaudita esa decisión».

Giráldez también señala que «quien destila odio es el único que decide irse; no tengo motivos para pedir perdón ya que se actuó en beneficio de los intereses de la comarca y avalada por todos los alcaldes en una comisión ejecutiva». Insiste en que todo este problema lo ha creado «la única voz discordante en la comarca y estoy convencida de que todos los alcaldes siguen pensando lo mismo, otra cosa es que se le tenga miedo y se calle, accediendo a determinados caprichos».