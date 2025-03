Meis estrena residencia de mayores, pero clama por una pública

Meis ha estrenado la residencia privada de A Goulla, dotada con 59 plazas de las cuales, siete ya están ocupadas por vecinos de las comarcas arousanas, en su mayoría. La previsión es completarlas pronto, sobre todo ahora que la oferta ha descendido con el cierre del asilo de Cambados y la realidad de que O Salnés carece de plazas públicas libres y de privadas quedan un puñado.

La alcaldesa, Marta Giráldez, y la concejala de Servizos Sociais, María Sancho, visitaron ayer las instalaciones y destacaron la importancia de contar con este servicio porque «es muy necesario» y además «genera puestos de trabajo» y «nos ayuda a fijar población. Los usuarios se empadronarán en Meis», explicó la regidora.

No obstante, Giráldez advirtió que, a pesar de la «satisfacción y el orgullo» de que Coviastec haya elegido su municipio, esta apertura «no exime» de que «la Xunta debe cumplir con su obligación, con sus competencias, y dotar a la comarca de O Salnés de residencias públicas. No vamos a dejar de reivindicarlo».

Propuesta de la Mancomunidade, descartada

Una vez más, la alcaldesa rechazó la propuesta realizada desde la Mancomunidade do Salnés de que uno de los nueve concellos ofrezca un terreno para cederlo a una empresa y que esta construya y gestione un centro. «Es una propuesta que nos llegó a todos los alcaldes, pero la Consellería de Política Social no puede pretender que los ayuntamientos le hagamos su trabajo y si quiere hacerlo de este modo, que compre un terreno, o que siga la fórmula que considere, pero esta apertura no solventa la situación», añadió.

La alcaldesa y la concejala en una de las habitaciones / Iñaki Abella

La socialista apuntó que debe haber una oferta para las «diferentes capacidades adquisitivas» de la ciudadanía saliniense. Y es que centros privados como es el caso, tienen precios de entre 1.900 y 2.400 euros al mes en función de cuestiones como si la habitación es compartida. Esta tiene cinco individuales, pues es lo menos demandado.

Su directora, Alba Mosquera, indicó que todas las plazas son de carácter privado y que esperan que, a los siete usuarios que han estrenado las instalaciones, se sumen esta semana algunos más para ir completando poco a poco la capacidad del centro.

Entre estos primeros está Francisco Lijó, un vecino de Ribeira de 67 años que ha dedicado su vida a ganarse el «jornal», tanto en el sector del mar como en el de la agricultura y que ayer aseguraba: «Estoy muy bien atendido».

Por ahora, trece empleados

La plantilla actual es de 13 personas, pero es ampliable en función del incremento de usuarios, y está preparada para atender desde altas dependencias hasta personas válidas que no pueden vivir solos por circunstancias varias.

Las instalaciones son modernas y presentan todo lo necesario para prestar un servicio de este tipo, pasando por detalles menores a simple vista, pero fundamentales, como pasamanos en todas las paredes, puertas anchas para facilitar el paso de sillas de ruedas y personas con movilidad reducida, ascensores, pasillos amplios, etc.

El edificio se ha mantenido casi dos años en obras y era un antiguo motel que ha precisado una profunda remodelación, sobre todo en la planta baja, donde había una serie de garajes independientes con acceso directo y privado a las habitaciones. Según la directora, esta parte es «totalmente nueva».

También indicó que considera un «orgullo» poder trabajar en este centro y que es consciente de la «necesidad» del servicio y, de hecho, «pensaba que había más residencias aquí porque hace mucha falta».