Varela acierta en su apuesta por la depuradora

Vilagarcía debería poder afrontar sin grandes dificultades los seis millones de euros correspondientes al 20% de la costosa nueva depuradora de aguas residuales en Ferrazo.

Es sin duda una inversión muy importante pero, a la vez, una infraestructura que repercutirá de forma directa en el saneamiento de la ría de Arousa, un objetivo que ciudadanos, administraciones y colectivos persiguen hace décadas.

Alberto Varela ha hilado con fino argumento el reproche a la Xunta sobre el hecho de que no le advirtió del pago proporcional de ese 20% aunque casi de inmediato enmendó la crítica y se comprometió a buscar la fórmula para hacer frente al mismo, bien a tocateja o en veinticinco años si fuera necesario, como sucederá en A Illa.

La depuradora de Ferrazo es fundamental, sencillamente porque la existente no da más de sí, no tiene capacidad para cumplir con su función, quedó obsoleta. En suma, que construir una nueva no es un lujo sino una necesidad, por lo que todos han de arrimar el hombro, cueste lo que cueste, pues está en juego el futuro de una localidad que vive claramente de la pesca y el marisqueo, pero también del turismo.

Cierto que es una inversión que va a beneficiar a toda la ría de Arousa, pero también ocurre otro tanto en A Illa de Arousa o en O Grove, donde sus nuevas depuradoras también reportan un esfuerzo económico para cada uno de sus ciudadanos. En suma, un interés recíproco que finalmente beneficiará al conjunto.

Claro que el gasto de cada vilagarciano en la depuradora va a ser muy elevado pues supone un desembolso de unos 150 euros por vecino, pero hay servicios que no se pueden escatimar, sobre todo cuando la inversión que realizará el Ayuntamiento es de solo dos euros por cada diez de coste real.

De ahí que la postura del alcalde al reafirmar su decisión de que se construya la depuradora en el plazo más rápido posible sea quizás la más acertada de las que ha tomado en los últimos años.

El albergue de peregrinos, el nuevo ambulatorio en O Ramal, incluso la biblioteca o la reforma de los pabellones deportivos son pecata minuta en comparación con lo que se pretende hacer ahora con el saneamiento. Y más cuando hace ya más de medio año que los vilagarcianos sufren las obras de los tanques de tormentas y los servicios que los complementan. Quizás en unos años, Vilagarcía sea ejemplo medioambiental.