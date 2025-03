El colegio San Tomé enseña a descubrir la anquiloglosia y sus consecuencias en el desarrollo integral de la persona

El colegio San Tomé tendrá el próximo miércoles a las 18.00 horas la visita de la doctora Rosa Cano. La odontopediatra tratará sobre todo lo relativo a la anquiloglosia, una patología que se deriva de un frenillo corto de la lengua y que requiere de una intervención quirúrgica que se conoce como frenectomía.

La presencia de la doctora Cano en Cambados surgió gracias a una visita realizada por una profesora del centro a su clínica viguesa con su pequeño hijo de 4 años y medio. Antes nadie había recabado en que aquellas dificultades para el habla venían de una anquiloglosia no diagnosticada en tiempo y forma. Un hecho que es mucho más habitual de lo que sería recomendable teniendo en cuenta las consecuencias negativas que de ello derivan.

Lo limitante de esta problemática tiene una primera evidencia en el periodo de lactancia. Explica Rosa Cano que «afecta a la hora de alimentarse lo primero que hace un ser humano en la lactancia materna. Es el primer signo de esta patología. También afecta a la masticación, porque participa la lengua en un 70% de la misma. Es como una cadena, si no hay una buena masticación no se activa la musculatura para el lenguaje, y así no hay buena comprensión lectora y no hay un buen aprendizaje».

La odontopediatra señala que hay un largo camino por recorrer para terminar con esta patología. / FDV

La solución a esta alteración genética es una pequeña intervención quirúrgica por la técnica del láser, si bien el principal problema es un diagnóstico acertado en base a una exploración que no es todo lo habitual que debería. Apunta la odontopediatra que «es muy complicado darse cuenta del problema. Es difícil diagnosticar este tipo de cosas porque no hay demasiada formación ni una cualificación reglada. Hay unos frenillos que son fáciles de diagnosticar en la punta de la lengua y hay otros que a simple vista no se ven y que hay que evaluar muchos factores. Siempre hay que hacer pruebas para saber que las dificultades de los niños a la hora de dormir, comer o hablar pueden venir de la lengua».

La apuesta por la promoción de la lactancia ha tenido efectos positivos en la concienciación de examinar y diagnosticar la anquiloglosia. Una patología de escasa detección, pero con múltiples consecuencias: «Genera que no van a poder masticar bien, hablar bien, aprender bien o socializar bien. A veces se achaca a la timidez el evitar expresarte por este problema no tratado y tiene hasta implicaciones psicológicas. Otras manifestaciones son las apneas, ronquidos, contracturas cervicales frecuentes porque la deglución se hace muy forzosa».

El próximo miércoles el colegio de San Tomé acogerá la charla de la doctora Rosa Cano abierta al público en general, así como a los profesionales que también participan en el proceso de recuperación derivado de cualquier frenectomía. Una iniciativa que mostrará la realidad de prestar atención a un problema que muchos no saben ni que lo padecen ni que tienen la solución a sus consecuencias al alcance de la mano.