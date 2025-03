Vilanova mantiene la Festa do Momo y Ribadumia el Enterro da Galiña

No son nada halagüeñas las previsiones meteorológicas para el fin de semana. La llegada de la borrasca «Jana» amenaza con obligar a suspender o a hacer cambios en los desfiles, pero la intención es que el Momo y el Enterro da Sardiña se celebren.

En Vilanova, la organización mantiene el objetivo de salir al considerar que las condiciones meteorológicas van a mejorar mañana. La organización ha mantenido contactos con la hostelería para barajar la posibilidad de aplazar la celebración del evento, pero el problema es que las previsiones para el siguiente fin de semana tampoco acompañan por lo que «aprovecharemos cualquier tregua o posibilidad que nos ofrezca el tiempo», explicaba estos días el alcalde de Vilanova, Gonzalo Durán.

Al perjuicio que le puede causar un aplazamiento a la hostelería, se une la gran cantidad de personas que participan en el desfile, con varias comparsas y grupos, que podrían ver seriamente trastocados sus planes, dificultando su presencia en cualquier otro fin de semana. Además, Durán insiste en que esta celebración «debe tener lugar el día que le corresponde, ya que después ya no es lo mismo ni hay el mismo ambiente». No en vano, el Concello espera la participación de unas 2.000 personas en el desfile y otras 30.000 observando.

La expectación del Momo es tan grande que, este año, una empresa de autocares ha creado el Momobús, un servicio especial de transporte que unirá Pontevedra con Vilanova para asistir a la celebración que acostumbra a cerrar el Carnaval en la comarca de O Salnés. El autobús saldrá de Pontevedra a las 15.20 horas, pasando por Campañó, Curro, Meis, A Goulla, Vilanoviña, Baión, Rubiáns y Vilagarcía, antes de llegar a Vilanova sobre las 16.30 horas. El regreso sería a partir de las 21.00 horas.

En Ribadumia, el Enterro da Galiña se mantiene para la jornada de hoy. Lo que está en riesgo es el desfile por las calles de l pueblo ya que dependerá de las condiciones meteorológicas que se registren. Sin embargo, el velatorio y la gran laconada con un dúo, seguirán adelante al celebrarse en el interior del centro social de Barrantes. Durante la despedida del Carnaval se repartirán varios premios entre los mejores disfraces.

A Illa suspende las carrozas ante la previsible llegada de «Jana»

La llegada de la borrasca «Jana» ha llevado al Concello de A Illa a suspender la celebración del tradicional desfile de Carrozas que se iba a celebrar en la tarde de hoy. Ayer tarde se celebró una reunión para valorar la posibilidad de celebrar el evento y las previsiones no eran nada halagüeñas, con todo el litoral gallego en alerta amarilla por lluvia y viento. En principio, la celebración queda aplazada para el día 15 , aunque dependerá otra vez de las previsiones meteorológicas con las que se encuentren. El desfile de carrozas es uno de los eventos más querido por los isleños durante la celebración de su particular Carnaval.Lo que si se mantiene es la celebración del certamen de Comparsas que despide cada año el Carnaval en A Illa. El evento comenzará a las 18.00 horas y participarán un total de ocho comparsas (una de Vilaxoán, dos de Cambados y cinco de A Illa). La orden de participación será la siguiente: Os martes paracetamol, Los lunes al col-Os Turuletas, Marajota e media; Os da fóra, As Miguelianas, MDA, Os de Dorna y O Cano (comparsa decana del Carnaval de A Illa). Cada comparsa tendrá unos quince minutos para poner en escena sus letrillas.