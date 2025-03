O Son do Mar se asienta en Cambados para las tres próximas ediciones

Llevaba tiempo gestándose, pero no fue hasta ayer que el Concello de Cambados y la empresa Son do Mar hicieron público su convenio de colaboración para trasladar el festival de O Grove a la villa del albariño. Un acuerdo este que no solo trasladará los festivales «Sachaso Rock» y «Son do Mar» este año sino que se extenderá hasta 2027 y con perspectiva de continuidad, celebrándose una semana antes de la Festa do Albariño para ir animando el evento más importante de cuantos se celebran en Cambados.

La empresa reconocía ayer que este acuerdo «es una gran noticia» y agradecía al Concello la puesta a disposición de un espacio y darle todo tipo de facilidades. «Entendemos que no podría haber mejor lugar para seguir desarrollando dos festivales que están creciendo año tras año y se distinguen por ser diferentes a ofertas ya existentes». Por su parte, el Concello también valora de forma positiva la llegada de grandes conciertos y artistas destacados, lo que va a convertirse en un «reclamo turístico en el verano, además de un revulsivo para la economía local en distintos sectores, especialmente el comercio, la hostelería y la restauración».

Todavía está pendiente el nombre de los artistas que se pasarán por Cambados entre el 24 y el 26 de julio, cuando está previsto que se celebre el festival, aunque desde la organización ya aseguran que «están cerrados a falta de alguna pincelada final». Todos ellos serán artistas conocidos, tanto a nivel nacional como internacional, y habrá diferentes estilos para atraer a un mayor número de visitantes.

El lugar escogido para acoger la celebración de este evento será la zona de O Pombal, donde se situará toda la infraestructura necesaria para sacar adelante un evento de estas características.

El Festival Son do Mar nació el pasado año de la mano de los promotores Virvi Fraga y Nacho Escalante y, a principios de año, anunció que había obtenido el apoyo de la Xunta a través de Portos de Galicia para aprovechar los 3.000 metros cuadrados de superficie que posee la zona portuaria de O Corgo, entre la plaza de abastos y la lonja. El plan era celebrar ocho días de música al más alto nivel.

Sin embargo, el ejecutivo local meco se opuso desde el primer momento en que conoció las intenciones de los mismos de trasladar el festival desde la ubicación que habían tenido en el verano de 2024, en la cala de Raeiros, hasta otra más céntrica como es la zona portuaria de O Corgo, en la parte posterior de la plaza de abastos y la lonja.

El argumento ofrecido por el alcalde, Jose Cacabelos, es que veía difícil concederle la autorización municipal que también precisan para la actividad. En primer lugar señaló la pérdida de aparcamiento en unas fechas, en pleno julio, donde cada plaza cuenta por la llegada de los turistas en verano y que además coincide con el puente festivo del Apóstol. Sumaba también que a su entender esto provocaría problemas de tráfico en la localidad. En una comparecencia de prensa indicó que les había ofrecido un cambio de fechas.

