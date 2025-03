O Salnés inicia la caza de la reina velutina con más de 2.000 trampas

El servicio de lucha contra la velutina de la Mancomunidade do Salnés retiró estos días un enorme nido, de más de 80 centímetros de longitud, que estaba escondido en el zarzal de una finca de Sanxenxo. El hallazgo ha convertido este punto en una «zona caliente», es decir, lugares con alta probabilidad de presencia de reinas y por tanto, una prioridad en la temporada de trampeo que el equipo acaba de empezar.

Imagen de archivo de una trampa del servicio. | Iñaki Abella

El número de dispositivos para cazar a los ejemplares que dan origen a todo el problema de esta especie invasora será similar al de años anteriores: unos 2.000 aproximadamente.

Así lo explicaba Isaac Padín, que ayer estaba con su compañero en Ribadumia, siguiendo las directrices del mapa donde tienen geolocalizados los nidos de años anteriores. Detalló que pueden sumar alguno más en función de apariciones como esta de Sanxenxo. «Además de en los lugares habituales, colocamos en sitios donde neutralizamos y retiramos nidos a finales del año pasado y principios de este y también donde han quedado al descubierto con la caída de la hoja. Pero siempre empezamos por donde se ha registrado una mayor actividad», indica.

Y es que su presencia significa que alguna reina anda por las inmediaciones y su captura supone evitar la proliferación de nidos embrionarios, que son los más difíciles de destruir porque los construyen en lugares ocultos. Y con ello, el de primarios y secundarios, donde su descendencia ya se cuenta por cientos.

El trampeo se prolongará hasta el mes de abril y lo comienzan ahora porque es cuando despiertan de la hibernación y en el caso de que ya hayan formado alguna colonia, si se consigue eliminarla, su ausencia la llevará a la muerte.

Así las cosas, como explica Padín, la enorme colonia de Sanxenxo estaba «con poca actividad, con algún macho y poco más». No obstante, su descubridor no lo quiso averiguar y en cuanto la vio -dando marcha atrás con el tractor con el que desbrozaba la finca- dio aviso.

Detalles

Si llega a encontrarlo en otro mes, la situación sería diferente: «Con ese tamaño, en septiembre estaría llena de avispas», añade el técnico. No obstante, desde el servicio comarcal siempre señalan que el insecto no resulta peligro de por sí y quieren alejarlo del apelativo de «asesina» que recibió cuando empezó a proliferar en Galicia -hace una década-, pues hacía referencia a su comportamiento con sus congéneres autóctonos. No molestarlas y contar con profesionales es lo adecuado, aunque los alérgicos sí deben tomar precauciones a mayores.

El servicio de la Mancomunidade lleva funcionando más de siete años y nació para combatir la rápida extensión de este insecto invasor. Todo el trabajo realizado desde entonces ha conseguido frenar el avance de la población y cada año que pasa recopila más información para perseguirlo hasta cualquier rincón en el que se esconda.

Cabe recordar que estas trampas son totalmente naturales. Se trata de botellas de plástico con un líquido atrayente industrial, pero los expertos animan a los vecinos a elaborarlos caseros, con azúcar y levadura alimentaria, para que fermente. Ahora es cuando las reinas salen a buscar néctar, el alimento que precisan para fundar un nuevo nido.