Un espeso manto de algas comienza a cubrir varias playas de A Illa

Es un problema que se repite una y otra vez entre los meses de febrero y marzo, la llegada de toneladas de algas a la deriva acaba cubriendo por completo varios arenales de A Illa, especialmente aquellos que miran hacia el continente. El cambio meteorológico registrado esta semana ha provocado que varios de ellos se hayan vuelto a cubrir de un espeso manto verde que puede convertirse en una seria amenaza para los bancos marisqueros que gestionan las mariscadoras del municipio.

Uno de los arenales más afectados es el de A Canteira, en la zona de O Bao, que amaneció el pasado miércoles cubierto de un espeso manto verde, pero no ha sido la única playa que está sufriendo esta situación, ya que la «revoltura» del mar a causa de las inclemencias meteorológicas ha provocado que varias playas más luzcan, desde ayer por la mañana, la misma imagen.

En principio, la situación no sería preocupante, ya que la mayor parte de esas algas están por encima de la «mallante» y no afectarían al marisco, pero las mariscadoras, explicaba ayer Inma Rodríguez, presidenta d ela Organización de Produtores de A Illa (OPP-20), vana estar muy pendientes de todo lo que pueda suceder con la acumulación de algas en sus playas. No en vano, si la situación se complica, puede ser un nuevo golpe para el sector, que todavía se encuentra en cese de actividad debido a los problemas de producción de los bancos marisqueros y «esto supondría un duro golpe para nosotras». Las mariscadoras de A Illa estarán en cese de actividad hasta el próximo mes de mayo y, si todo va bien, lo más probable es que regresen a las playas, ya que los últimos muestreos indican que existe reclutamiento y que la situación ha mejorado de forma considerable, aunque «no estamos libres de que pueda venir un golpe en forma de acumulación de algas que acabe con todo».