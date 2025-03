Las reinas de los corazones mecos tienen una media de 85 años

Ellas sí son auténticas reinas de corazones. ¡Las reinas de los corazones del pueblo meco! Y esa conocida figura de los juegos de cartas es el motivo elegido para inspirar sus disfraces de carnaval y la razón de ser de su comparsa, de nombre As Marchosas.

Y es que marcha no falta a estas mujeres, y eso que su media de edad es de 84 años, con siete que superan los 90.

Son las usuarias del programa de conciliación familiar Vellos Tempos, impulsado por el Concello de O Grove y, gracias al intenso e ingenioso trabajo de las monitoras, Mariña Fraga Prieto, Eva Piñeiro Garrido y Carolina Fita Onuz, convertido en uno de los servicios más importantes y aplaudidos de cuantos presta la administración local.

Todos los años, como se ha explicado otras veces, las usuarias del Vellos Tempos aprovechan las actividades en el aula para preparar fiestas como la de Navidad, San Valentín, Semana Santa, la del Marisco y tantas otras.

Y claro, no podía faltar la del Entroido Meco, para el que crean su propia comparsas y elaboran con mucha paciencia y de forma artesanal sus propios disfraces.

Un atuendo que, como los decorados, elaboran utilizando todo tipo de material, pero sobre todo artículos reciclados y los ejemplares de FARO DE VIGO que van guardando a diario.

Nueva canción

Cada año eligen un tema central para su esperada y entrañable intervención. Esta vez, como se decía al principio, es la «Reina de Corazones» el personaje y el eje de la actividad carnavalera, de ahí que los disfraces incluyan una gran cantidad de naipes y figuras alusivas a los juegos de mesa.

Como todo preparado solo faltaba el toque final, como es grabar la canción con la que As Marchosas se presentan a este carnaval.

Así se prepara y vive el Entroido Meco en la ludoteca Vellos Tempos, donde las usuarias, con una media de edad de 84 años, renuevan cada año la comparsa As Marchosas. / Concello de O Grove

Un divertido tema en el que As Marchosas bailan, cantan y hacen sonar trompetas, batería y otros figurados instrumentos, dando muestras de su imaginación y sus enormes ganas de vivir la vida disfrutando de la compañía y cada momento.

Es así como, con ayuda de las incombustibles monitoras que las cuidan y miman, ponen en escena esta nueva lección de vida las veteranas vecinas mecas. Mujeres como Loli, Marisa, Melita, Nocha, Pepita, Laura y tantas otras que son historia viva de este pueblo arousano.

Las protagonistas

Se trata, más concretamente, de Carmen Prieto Piñeiro (90 años), Luisa Figueiro Casal (88), Modesta Gil Rivero (88), Carmen Rubirosa Otero (94), Francisca Sanmartín González (64), Maruja Barral Ruano (94), Manuel Prol García (88) y Pepita Solís Rico (95), que son algunas de las integrantes de As Marchosas.

Las usuarias del programa Vellos Tempos disfrutando de sus propios Juegos Olímpicos. / Vellos Tempos

Junto a ellas, Gerucha Domínguez Galiñanes (88), Fina Alfonso Sánchez (86), Juanita Portela Guillán (79), Dolores Millán Fernández (90), Joaquina Naveiro Montenegro (86), Juana García Filgueira (72), Genoveva Figueira Prol (90) y María Dolores Montenegro Outeda (72 años).

Completan la relación Dolores Vidal Lijó (83), Carmen Rodríguez Prieto (91), Mercedes Castro Novas (78), María Luisa Soutullo Magdalena (79), Joaquina Otero Castro (81), Amalia Natividad Lois Vila (77), María Luisa Martínez Chaves (84), Angelita Castro Cores (85), Laura Martínez Chaves (81) y Josefa Ortiz Caravaca (88 años de edad).

Lo que hacen es seguir escribiendo la historia cada vez que cantan que en Monte da Vila, donde se asienta el Vellos Tempos, siempre tienen «cita para ser feliz» y «gozar a tope de la vida».

Un canto a la amistad en el que piden «que mis comadres no me falten nunca» y lanzan un mensaje contundente: «No seas agonías; guíate por mi, que la mejor medicina es hartarse de reír».

Un tema que vale la pena escuchar y que habría arrasado en el festival de comparsas celebrado el sábado pasado. Pero las integrantes de As Marchosas no pudieron acudir, porque como ellas mismas dicen, «nos acostamos temprano».