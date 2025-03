Ravella critica a la Xunta por ocultar las condiciones para ampliar la EDAR durante más de un año

La financiación de las obras de ampliación de la Estación Depuradora de Aguas Residuales de Vilagarcía, según la cual el Concello está obligado a asumir 6 millones de euros que es el 20% del coste total, ha generado malestar en el gobierno local en lo que respecta al proceder de la Xunta de Galicia.

Alberto Varela subrayó de inicio que «Vilagarcía no se va a quedar sin la necesaria ampliación de la depuradora», ratificando el compromiso del Concello para que así sea. Del mismo modo, el alcalde no entiende que «la primera noticia que hayamos tenido al respecto de las cantidades sea en octubre de 2024. Esa fue la fecha en la que se nos trasladó un convenio en el que el Concello de Vilagarcía tenía que asumir ese 20%». En la misma línea, Varela afea a la Xunta que «sabían de las condiciones del proyecto desde abril de 2023, pero no se nos dice nada hasta octubre de 2024».

Echando la vista atrás, el alcalde de Vilagarcía también hace referencia a que la ampliación de la EDAR «es un proyecto que realizó en su momento Augas de Galicia y el Concello no participa en su redacción. En 2020 nos dicen que la depuradora va a costar 23 millones de euros y la Xunta dice que va a invertir 23 millones. Al final van a ser 31 millones y ahora nos piden el 20% que son esos 6 millones. Y la primera noticia que tiene el Concello es en octubre de 2024».

El alcalde asegura que Vilagarcía no se quedará sin la necesaria ampliación de la EDAR. / Iñaki Abella

Detalla el alcalde que el gobierno municipal no podrá hacer uso de fondos europeos para esta importante partida, dado que el 60% de la aportación de la Xunta se realizará con base a dichos recursos. Alberto Varela no pasa por alto que «6 millones de euros es una cuantía muy importante para el Concello de Vilagarcía. Estamos mirando diferentes opciones para afrontar lo que nos corresponde, lo que no está en los planes es no ampliar la depuradora».

A la espera de una reunión en abril con la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, el plan del gobierno municipal pasa, según Varela, por «tratar de llegar a acuerdos con otras formaciones sabiendo que es una cuantía importante, pero una inversión muy necesaria. Hay un ayuntamiento vecino que acudió a un préstamo a 25 años y puede ser una opción. Hay diferentes fórmulas en el plan de pago hasta 2029».

Asimismo, el alcalde subraya que «no se puede poner en duda la colaboración de este Concello. Lo que sí trasladé a la Consellería es que es una lástima que no se nos hubiera comunicado nada entre abril de 2023 y octubre de 2024 porque nos hubiera dado tiempo a estudiar alguna solución».

Desde Ravella también hacen referencia a la propuesta de convenio remitida por la Xunta. En este sentido, el gobierno local niega que se hayan perdido fondos europeos. Del mismo modo, se niega que el Concello haya retrasado la tramitación de la modificación del PXOM que permitirá la ampliación.