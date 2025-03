Martín Códax premia la mejor música

Los Premios Martín Códax da Música, organizados por Músicas ao Vivo, la bodega cambadesa que les da nombre, el Concello de Pontevedra, Axencia Galega das Industrias Culturais y Diputación ya buscan a los mejores artistas y bandas de su decimosegunda edición.

El plazo de inscripciones ya está abierto –hasta el día 23–, anunciándose la votación del jurado entre el 31 de marzo y el 25 de abril.

La fiesta de finalistas se desarrollará el 7 de mayo –como siempre en las instalaciones de Bodegas Martín Códax– y las votaciones de socios y público tendrán lugar del 8 al 25 de ese mismo mes, dándose a conocer los ganadores en la gala a celebrar el 28 de mayo en el Pazo da Cultura de Pontevedra.

Todos los galardonados, sobre el escenario del Pazo al término de la gala / Gustavo Santos

Tras este proceso se conocerá a los mejores en categorías como «Pop e Indi», «Rock y Punk», «Blues, Funk y Soul», «Metal y Heavy», «Canción de Autor», «Músicas Urbanas» y «Músicas del Mundo y Mestizaje».

Se suman a ellas las de «Electrónica», «Música Clásica y Contemporánea», «Jazz y Músicas Improvisadas», Música Tradicional», la categoría de «Música Folk», la de «Música Infantil», la de «Orquestas, Grupos y Música de Verbena» y la de «Bandas de Música Popular».

Asimismo, se entregarán los Premios Organistrum a salas, festivales y medios de comunicación, junto con el correspondiente a la categoría extraordinaria de «Artista Emergente», instaurada en 2022 y destinada a candidatos que no lleven en activo más de tres años , que no hayan sacado más de un disco y que no fueran finalistas en ediciones anteriores.

Jorge Pallarés, director de Marketing de Martín Códax, destaca la defensa de la cultura que realiza la cooperativa vitivinícola arousana, en la que se integran proyectos tan conocidos como el festival Outono Códax y el ciclo Os Xoves de Códax.

En el caso de los Martín Códax da Música destaca que «defienden todo el tejido musical gallego» y contribuyen a «dar visibilidad al talento que tenemos aquí».