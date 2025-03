Cambados no quiere una plaza de abastos faraónica

Al proyecto de la nueva plaza de abastos de Cambados le han pasado diez años por encima, con todo lo que eso conlleva, empezando por el incremento de precios. Así que aquella previsión de 3,5 millones de euros hoy será del doble, como mínimo, y el propio alcalde reconoce que, ahora que parece ver la luz, se plantean modificarlo de manera sustancial y sustituirlo por algo menos faraónico -les parece sobredimensionado- y acorde a las necesidades reales.

También para esquivar elevados gastos de mantenimiento y por estética, porque lo planteado es un «mamotreto de hasta 12 metros de altura en plena fachada marítima», recuerda Samuel Lago. Y es que, por llevar, hasta contemplaba un supermercado en la segunda planta.

Esta década de espera también le ha pasado factura al actual mercado. El Concello ha ido realizando reparaciones y mejoras, pero son parches para unas instalaciones que ya entonces presentaban serias deficiencias que no han hecho más que agravarse. «Siempre nos están diciendo que como se va a hacer la nueva, no se puede tocar mucho, pero eso no puede ser», lamenta una de las vendedoras, Eugenia Fernández.

El sueo de la plaza es de la baldosa de acera. / Iñaki Abella

De manera general, los placeros comprenden la lógica de la administración de apostar por la optimización de recursos y ciertamente, nadie esperaba semejante demora. Y es que aquel diciembre de 2014, cuando el proyecto se presentó a bombo y platillo, con visita de la exministra de Fomento Ana Pastor incluida, el anuncio era que las obras iban a empezar en los meses siguientes.

«Me da vergüenza»

El Plan Especial de Ordenación Portuaria, ahora encaminado, fue un problema -un «vía crucis»- surgido después, ya con un gobierno local diferente -la izquierda acabó con décadas de hegemonía del PP-. Sin embargo, los placeros también opinan que a la vista de cómo se iban desarrollando los acontecimientos, tenían que haberse ejecutado obras de mayor calado. Una de las vendedoras, que prefiere mantenerse en el anonimato, lo resumía así señalando las oxidadas barras de los puestos: «Me da vergüenza de cómo está».

Un edificio de 76 años

Los problemas son varios para un edificio con 76 años de vida y visibles a la vista. El suelo no es apropiado para un centro de venta de productos de alimentación. Está hecho de baldosas hidráulicas como las de las de las aceras de antaño. «Podían haberlo cambiado aprovechando épocas de menor venta y buscando alternativas», añade Fernández.

Las bancadas del pescado se han quedo pequeñas y no son funcionales. «Las cajas con el hielo no caben, sobresalen y además no tienen un sistema para recoger el agua, así que gotean continuamente al suelo y la gente se queja de que se mojan los pies, entre otros inconvenientes», apunta su compañera Rosa Fernández.

Las lumbalgias están a la orden del día porque son demasiado bajas y también adolecen del espacio suficiente para guardar su material o colocar equipamiento preciso para el día a día de su actividad. Sin olvidar el mal aspecto que ofrece el antiguo recubrimiento de pequeños azulejos blancos.

Vista de la planta superior del mercado de abastos de Cambados. / Iñaki Abella

Ellas y otras pescantinas matienen unos puestos que ya ocuparon sus padres y se muestran escépticas con que la nueva llegue algún día. Ya hubo un intento de reformar la actual, allá por 1981, pero quedó en nada. «Cuando mi madre se retiró ya me dijo: Te vas a jubilar tú y no la verás», rememora Rosa Fernández, que lleva escuchándolo casi toda su trayectoria profesional, pues cogió el relevo solo dos años años de presentarse el proyecto.

Demoler o rehabilitar

La rehabilitación en lugar de la nueva construcción fue una opción que se planteó e incluso tuvo buena acogida entre algunos vendedores, como en el caso de Eugenia: «Es preciosa y muy singular con sus arcos-se llegó a hablar de mantenerlos-. Los turistas se sacan selfies en ellos, no entiendo porqué hace falta una nueva».

Los vendedores también señalan filtraciones en el tejado y aunque se reparan, ha habido algún invierno que han tenido que combatir las goteras con paraguas. «Lo que pedimos es un poco más de atención y más frecuente. El otro día Sanidade ya le obligó -al Concello- a pintar las paredes de la entrada y para que nos pusieran las puertas automáticas… Mira que tardaron. Son tantas cosas y porque nosotras procuramos mantener una limpieza y un orden, sino sería un caos», agregó esta placera.

Una pescantina de Cambados / Iñaki Abella

En su caso, aún aporta un plus decorando el puesto en cada fecha especial y el Entroido no ha sido diferente. El artífice es su marido, que hace auténticas maravillas de formas y colores reciclando las cajas de porexpan.

Emprender en la villa

En los puestos de carnicería la situación no es mejor. «El espacio es muy reducido y necesitamos amplitud para cumplir con la legislación porque de este modo no podemos tener aquí un obrador para hacer elaborados. Es cierto que el Concello habilitó un lugar en la plata de arriba y se agradece, pero no es operativo», apunta David Salgueiro. Hace un año que encontró en «wallapop» la oportunidad de ocupar un espacio aquí, emprendiendo así su propio negocio y está contento con las ventas: «No me puedo quejar, la verdad».

Y es que es la calidad de los productos de este sector, de las pescaderías, fruterías, del pan artesano... es la que mantiene a la clientela, es la que mantiene viva la emblemática plaza cambadesa.