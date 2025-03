Arousa estira los entierros de la sardina hasta el fin de semana

El Entroido arousano siempre lo cierran, entre otros, Vilanova, con su gran desfile y quema do Momo siendo uno de los entierros de la sardina más particulares de la comarca. No obstante, no es el único concello que no festeja esta tradición en su día propio, el Miércoles de Ceniza.

Por el contrario, localidades como Cambados y A Illa lo mantienen en el día de hoy. El primero quemará al proyecto minero de Altri (18.30 horas, Praza do Concello) y el segundo prenderá fuego a un personaje de la actualidad que mantiene en secreto: el Liborio (18.00 horas, O Naval).

La siguiente cita será el viernes en O Grove, donde la comitiva fúnebre partirá desde la Praza de Arriba a las 20.00 horas. El sábado habrá varios escenarios. Por un lado, la asociación de vecinos San Andrés de Barrantes (Ribadumia) ofrecerá su fiesta del Enterro da Galiña, con inicio a las 19.30 horas y en la que no faltará una gran laconada como cena de homenaje a la «finada».

También es la jornada elegida por Catoira para su Enterro da Solla (17.00 horas) y por Vilaxoán, que dará inicio al velatorio en la lonja, a partir de las 19.30 horas. Finalmente, el domingo, además del evento vilanovés, tendrá lugar la celebración en Carril, con un pasacalles que partirá a las 18.30 horas de la calle Victoria.