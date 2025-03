Los ambulantes echan un pulso a Ravella

Hace unos días la Asociación de Comerciantes Ambulantes de Galicia solicitaba una reunión al alcalde, Alberto Varela, para plantearle ideas o modificaciones con las que revitalizar el mercadillo que se celebra los martes y sábados en la ciudad, sobre todo pensando en unificar los puestos en una misma zona, lo cual implicaría ocupar con ellos la peatonal calle Castelao.

Junto a aquella solicitud, la entidad lanzaba una advertencia: «El motivo de celebrar dicha reunión solamente con usted (el alcalde) y no con otros interlocutores o intermediarios es que siempre que nos hemos reunido con otros lo único que hemos conseguido es perder el tiempo, ya que siempre nos ponen palos en las ruedas cuando no tenía que existir ningún tipo de problema».

Ahora la entidad abunda en la solicitud y lanza una advertencia:«En el supuesto de que el alcalde no viera con buenos ojos nuestra propuesta, estaríamos dispuestos a pedir el apoyo de otros partidos, como el PP y el BNG, para que lleven a pleno municipal esta iniciativa de mejora, modernización y dinamización del mercadillo ambulante de Vilagarcía».

Montaje del último de los puestos del mercadillo antes de acceder a la calle de Castelao. / M. Méndez

Una advertencia que no se queda ahí, pues los vendedores añaden: «No permitiremos más abusos ni atropellos, ya que con el pan y con los puestos de trabajo no se puede jugar».

Ocho «islas»

Sobre la mesa, insiste el colectivo, evitar que siga «dividido en islas», ya que «los puestos de los vendedores no se encuentran de modo continuado, sino que están esparcidos en ocho zonas diferentes».

Esto, a su juicio, convierte al de Vilagarcía, en «el único mercadillo de toda España en el que se da esta situación, prefiriendo el Concello dejar calles abiertas al tráfico antes que defender los puestos de trabajo de los comerciantes y la economía local».

La calle Castelao. Al fondo, el mercadillo ambulante. / M. Méndez

Y eso «a pesar de que el mercadillo es solo en horario de mañana», espetan, convencidos de que «tener que recorrer mucha distancia para buscar y encontrar lo que desea el comprador no resulta atractivo para el público ni para los propios vendedores, que ven así como se reducen sus ventas».

La solución, repiten los ambulantes, «trabajar como hacen otros Ayuntamientos de España con la idea de establecer grandes mercadillos que mejoren y potencien sus economías locales, todo lo contrario de lo que está ocurriendo en Vilagarcía».