El barrio de Os Duráns celebró ayer la primera edición de la Festa do Cocido con un completo programa que arrancó ya de mediodía, con una sesión vermú para calentar motores. Al menú no le faltaron los tradicionales ingredientes y los más pequeños pudieron disfrutar de una opción más apropiada para sus edades. La música no faltó gracias a Intro Cover y DJ Moe y la exaltación gastronómica se estiró hasta la entrada la tarde. La cita estuvo organizada por la asociación cultural San Pedro, que precisamente recuperó la celebración hace menos de un año. La idea es poder reeditar esta degustación popular de un plato típico de estas fechas y que además ofrece un momento para que los vecinos se reúnan y pasen un buen rato en compañía. Asimismo son actividades que sirven para ayudar a entidades como esta a recaudar fondos para organizar las fiestas populares.

Los vecinos de Os Duráns disfrutan de su cocido