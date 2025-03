La ruta "perregrina" reclama un lugar para el Camino con perros

La Variante Espiritual de O Salnés fue ayer escenario de una curiosa peregrinación: el "Camino perregrino", una iniciativa que ya va por la cuarta edición y que surgió de las dificultades encontradas por los dueños de mascotas para realizar el trayecto santo y como modo de reivindicar a este perfil de caminante.

Así lo explica Susana Pérez que junto a Andrea Álvarez organizan todos los años la cita, que esta vez recayó en la ruta xacobea de O Salnés con el fin de "darle más visibilidad, porque no es tan conocida, y porque tiene bastante buena oferta para nosotros". Indica la viguesa que los 24 caminantes y sus 20 canes llegaron desde puntos tan dispares como Barcelona, Murcia, Valencia, Bilbao... Y el motivo es que "mucha gente quiere hacer el Camino de Santiago con sus perros, pero no saben por dónde empezar y no se atreven a hacerlo solos porque es difícil encontrar alojamientos, así que juntándonos es todo más fácil".

De este modo, muchas veces alquilan albergues privados o hoteles enteros porque "no queremos molestar y queremos ser respetuosos", añade Pérez, que organiza todo desde las redes sociales bautizadas con el nombre de la iniciativa. También señala que todos viajen con un transportín plegable y esto "da tranquilidad" en los alojamientos. No obstante, están seguras de que sería posible que los albergues públicos se abrieran a esta opción y esta es otra de las metas de la actividad.

La tercera, pero no menos importante es la solidaria, pues siempre donan una parte de la inscripción a una protectora. En 2024 fueron 500 euros a Cadeliños de Barro y este año repiten.