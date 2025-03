Los vendedores del mercadillo quieren ocupar la calle de Castelao

Ángel Benedicto, presidente de la asociación Comerciantes Ambulantes de Galicia, alerta de que el mercadillo de Vilagarcía «se muere», demanda una reunión urgente con el alcalde y pone sobre la mesa la necesidad de «acabar con la dispersión actual» y agrupar a la totalidad de los puestos en el entorno de la plaza de abastos y la calle peatonal de Castelao.

«Actualmente el mercado está dividido en islas, es decir, que los puestos de los vendedores no se encuentran de modo continuado, sino que están esparcidos en diferentes zonas, concretamente en 8, siendo este el único mercadillo de toda España en el que ocurre esto, prefiriendo dejar calles abiertas al tráfico que defender los puestos de trabajo de los comerciantes y la economía local, a pesar de que el mercadillo es solo en horario de mañana», argumenta Ángel Benedicto.

La idea es ocupar este trazado que conduce desde el mercadillo actual hasta la plaza de Galicia. Es decir, situar el mercado ambulante en el corazón de la ciudad, al entender que «resultará beneficioso para los propios ambulantes, la hostelería, los supermercados y el comercio local», añade.

La calle de Castelao, que los comerciantes ambulantes quieren usar para instalar el mercadillo. / M. Méndez

Esta nueva vuelta de tuerca al mercadillo, que tantos tumbos ha estado dando en los últimos años, surge de la necesidad de «reflotar el mercado para que vuelva a ser lo que era, ya que cada vez pierde más atractivo y son más los vendedores que prefieren irse a otros pueblos», indica el responsable del colectivo.

Molestias al margen

Dejando a un lado los problemas, molestias o perjuicios que se derivan del funcionamiento del mercadillo, por todos conocidos, Ángel Benedicto prefiere centrarse en salvarlo tras constatar que «hay vendedores a los que ya no compensa venir a Vilagarcía desde que nos han dispersado por todo el centro de la ciudad».

La consecuencia inmediata ha sido que «ya no atraemos a tantos clientes de Vilagarcía y de otras localidades cercanas, por eso este mercado se muere mientras otros como el de Cambados quieren crecer».

Al analizar la preocupante situación, que puede hacerse extensiva a la plaza municipal de abastos –tanto el mercado como el mercadillo parecen seguir declives paralelos–, Ángel Benedicto sostiene que «aún es posible conseguir» una gran feria ambulante para Vilagarcía, «pero eso pasa por unificarlo todo en torno la calle de Castelao».

Eso es lo que planteará Ángel Benedicto al reidor, Alberto Varela, si es que lograr reunirse con él. Espera conseguirlo, pues ya advierte de que no quiere hablar con «intermediarios o interlocutores sin potestad», sino que demanda hacerlo con el máximo mandatario.

El mercadillo vilagarciano, en la calle de subida hacia Vista Alegre. / Noé Parga

«El motivo de celebrar dicha reunión solamente con usted y no con otros interlocutores o intermediarios, es que siempre que nos hemos reunido con otros lo único que hemos conseguido es perder el tiempo, al poner estos palos en las ruedas cuando no tenía que existir nungún tipo de problema», esgrime en el escrito remitido a Varela solicitando el encuentro.

Y no es la única advertencia, sino que hace constar que «la Comisión de Ambulantes estará con la mano tendida pero no permitirá más abusos ni atropellos, ya que con el pan y con los puestos de trabajo no se puede jugar».