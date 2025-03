Cambados promociona sus parkings públicos al detectar algunos infrautilizados

La Concellería de Obras de Cambados va a realizar una campaña divulgativa tras detectar que hay desconocimiento sobre algunas bolsas de aparcamiento público. Seguirá el modelo de los disuasorios de la Festa do Albariño: un mapa con códigos QR que se podrá encontrar en las redes sociales, pero también en formato papel en los comercios.

El asunto salió en la reunión mantenida el jueves entre el concejal José Ramón Abal Varela y miembros de Cambados Zona Centro por la peatonalización de la Rúa Infantas. «Fue cordial», aseguró, y le seguirá otra a finales de la próxima semana con no asociados de la entidad de comercio y hostelería y vecinos afectados.

Abal asegura que está abierto un periodo de diálogo para alcanzar un «consenso» aunque advierte que el caso no es el mismo que la Praza de Asorey, donde hubo rechazo social. Esta calle está semipeatonalizada, aunque «no se respetaba la señalización» de paso exclusivo para residentes y servicios, reconoce. Ahorá será «total» y también la última del mandao, añadió. Así las cosas, los propietarios de garajes podrán entrar, pero para el resto se ofrecerán las zonas de carga y descarga que se van a desplazar hacia Rúa Nova, donde se reforzará el espacio destinado a esta cuestión.

El asunto de los aparcamientos es fundamental y suele ser, como ya pasó, motivo de fricción ante estos cierres. Pero las autoridades municipales siempre vienen defiendiendo que existen bolsas estratégicas que cubren bien la demanda, aunque han detectado que no se tienen en cuenta algunas como el primer parking de la Avenida do Salnés, que se pasa el invierno prácticamente vacío, o la zona de orillamar hacia la alameda de San Tomé, e incluso para un apuro, el privado del supermercado Froiz, «aunque no es lo ideal, te soluciona un recado rápido y son diez céntimos», añadió el edil.