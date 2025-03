Varela asegura que Vilagarcía hizo los deberes para contar con la Intermodal

Entre la sorpresa y la indignación. Así se mostró ayer el alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela, para explicar los motivos por los que la estación intermodal prometida al municipio está todavía sin hacer y para rebatir lo que calificó como «mentiras» vertidas en el Parlamento de Galicia por parte del vicepresidente de la Xunta, Diego Calvo. La primera cuestión que quiso dejar clara Varela es que el Concello de Vilagarcía está dispuesto a colaborar en todo aquello que sea necesario para sacar adelante el proyecto, pero antes, «tendrán que enseñarnos el proyecto final y contestar a las peticiones de reunión».

El regidor cargó duramente contra Calvo, a quien recordó que «las mentiras no caben en política y, en este caso, los datos desmontan el relato que realiza la Xunta ya que este Concello desconoce cual es el proyecto final para la construcción de la Estación Intermodal; lo único que tenemos es un borrador presentado en 2021 por la anterior conselleira, Éthel Vázquez, y que se iba a financiar con los Next Generation, fondos que, por plazos, ya no van a poder usarse».

El objetivo de ese borrador era construir unas dársenas en el extremo del recinto de la estación de autobuses que linda con la plaza de la Estación, dejando en desuso el actual edificio, que podría destinarse a actividades de asociaciones culturales y sociales. Para llevar a cabo el proyecto, la Xunta pidió al Concello que conseguirá la cesión de unos terrenos por parte de ADIF, algo que se consiguió en marzo de 2022, sumando un espacio de unos 72 metros cuadrados. «En noviembre de 2024 solicitamos una reunión con el conselleiro responsable para retomar este asunto, de la que todavía no hemos recibido respuesta», reprochó Varela que volvió a insistir en que la colaboración del Concello es total, pero «para poder colaborar y poder opinar del proyecto estaría bien que viniese a sentarse con nosotros». Esa actitud es incomprensible para Ravella, sobre todo si se tiene en cuenta que las relaciones con otros departamentos de la Xunta son «buenas y fluidas, como se ha visto en la construcción del comedor de O Piñeiriño, el gimnasio de Rubiáns, el centro de salud o el albergue de Carril, proyectos que se han sacado adelante o están en marcha gracias a la colaboración entre administraciones».

Otra de las cuestiones que ha dejado sorprendido a Varela son los problemas que muestra la Xunta con las frecuencias de tren y autobús: «Si el conselleiro se da cuenta ahora de que el proyecto conllevara que los horarios de los autobuses se adapten a los del tren y que eso afectará a toda la comarca ... es que en eso consiste la intermodalidad, en que haya frecuencias interconectadas». El regidor aseguró que el transporte público de pasajeros no funciona bien en la comarca, algo que reconocen incluso los alcaldes del Partido Popular. La mejor prueba de ello es que «actualmente es más fácil llegar de Vilagarcía a Madrid en tren que a O Grove en autobús».

Por último, Varela propone dos ideas de posible uso para el recinto de López Ballesteros: ceder el edificio al Concello para dar cabida a todas las asociaciones que necesitan de un espacio; o que la Xunta lo utilice para centralizar todos los servicios que tiene diseminados por los recintos municipales de la ciudad, dejándolos libres para que «seamos nosotros los que ofrezcamos soluciones a los colectivos».