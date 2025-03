El PP planta el pleno de Meis y Giráldez les acusa de falta de respeto a los vecinos

Una deuda de unos 469.000 euros en facturas ha dinamitado el pleno extraordinario que se celebraba ayer en Meis para aprobar el presupuesto, que salió adelante con los votos tan solo de los cinco ediles del PSOE y con el voto en contra del BNG, que compareció por videoconferencia debido a una enfermedad. Los cinco ediles del Partido Popular de Meis decidieron no asistir a la sesión argumentando que «no vamos a ser partícipes de un pleno extraordinario que, además de suponer un gasto de 3.000 euros, era fundamentalmente para autorizar el pago de cerca de 469.000 euros en facturas de 2024».

Los conservadores se aferran al informe de Intervención, donde se señala que «esas facturas, además de no presentarse en tiempo y forma, carecen de partidas para su pago, se están gastando dinero que saben perfectamente que no tienen». Es más, la portavoz conservadora, Marta Lucio, asegura que «hay facturas contratadas verbalmente, sin ningún tipo de expediente previo, por eso no podemos ser copartícipes de una mala gestión del dinero de todos los vecinos de Meis; si no saben gestionar, que se vayan para su casa». Dentro de esas facturas, además del pago a pequeños proveedores también se encontrarían 120.000 euros que se deben aportar a la Mancomunidade y 40.000 al ORAL de la Diputación.

La decisión del Partido Popular no ha sentado nada bien a la alcaldesa del municipio, Marta Giráldez, que señalaba ayer que «no se nos ha plantado a nosotros, se ha plantado a todos los vecinos de este municipio al no asistir al pleno más importante del año». Insiste en que «este tipo de actitudes es una falta de respeto para con los vecinos, si no están de acuerdo con los presupuestos, lo que tienen que hacer es expresarlo en el pleno, hacer aportaciones a los mismos, criticarlos si es necesario, pero no hacer lo que han hecho, porque esto es una auténtica irresponsabilidad».

La decisión lleva a Giráldez a pensar que los conservadores «no tienen capacidad para rebatir y no se quisieron medir en el debate; llevan seis años sin hacer una propuesta para Meis y ahora no tienen ni la valentía de debatir en los plenos».

La alcaldesa recuerda que «el lunes tuvimos comisión informativa previa al pleno y lo sorprendente es que el PP vino a ella sin ver la documentación, tan solo a votar en contra de todo y sin preguntar absolutamente nada». La regidora señala que el Concello de Meis tuvo que hacer frente a una serie de obras muy importantes, como la reforma del pabellón, por lo que tuvieron que adelantar una serie de certificaciones. «Ese dinero ha regresado al Concello, pero es que todo lo que se gastó era necesario. Finalizamos el año 24 con un superávit de 400.000 euros y un remanente de tesorería de 650.000 euros, por lo que las cuentas del pasado ejercicio son óptimas y disponemos de dinero para pagar todas esas facturas».

Giráldez finaliza señalando que «la obligación de un concejal es acudir a los plenos, el máximo órgano de fiscalización del gobierno porque, insisto, no se nos está faltando al gobierno o a la alcaldesa, sino que se le está faltando a los vecinos en el mayor acto de irresponsabilidad que se puede cometer».