El espacio vacío que David Seijo quiere llenar de teatro

El teatro es mucho más que un arte escénico; es un proceso de exploración personal, una vía de expresión y, en muchos casos, una herramienta de liberación emocional. Con esta visión, el actor vilagarciano David Seijo ha puesto en marcha Espacio Vacío DS, una escuela de teatro que nace con el propósito de formar intérpretes, pero también de ofrecer un espacio donde las personas puedan conocerse a sí mismas a través de la interpretación.

Con una sólida trayectoria sobre las tablas y frente a la cámara, Seijo ha decidido compartir su experiencia con aquellos que deseen adentrarse en el mundo del teatro, creando un lugar donde el aprendizaje técnico conviva con el autoconocimiento y la superación del miedo al juicio ajeno.

El nombre Espacio Vacío DS no es casualidad. Seijo se inspiró en el libro El espacio vacío del dramaturgo británico Peter Brook, una obra fundamental en la teoría teatral que explora las posibilidades infinitas del teatro. «Luego le añadí mis iniciales para darle una identidad más personal a la escuela», explica el actor.

La idea de abrir su propia escuela surgió a raíz del éxito del taller «A Liberación», que «inicialmente iba a durar tres sábados y terminó extendiéndose durante tres años». Esta experiencia le permitió comprobar cómo el teatro no solo es un medio de expresión artística, sino también una herramienta de crecimiento personal. «Fueron mi familia y mis amigos quienes me animaron a dar este paso. Me di cuenta de que, a través del teatro, se puede ayudar a muchas personas y disfrutar del proceso a la vez», señala Seijo.

El interior de la escuela cumple con los requisitos que el actor buscaba para la formación. / Iñaki Abella

La dinámica de Espacio Vacío DS se basa en sesiones de hora y media, pensadas para adaptarse a diferentes edades y niveles de experiencia. Aunque la base es la formación en interpretación, la escuela tiene una perspectiva más amplia. Seijo lo tiene claro: «Va a ser una escuela de interpretación, pero también una escuela de liberación».

La metodología se centra en eliminar las barreras que impiden a muchas personas expresarse libremente. «El único requisito para entrar es olvidarse del juicio y la presión. Tenemos que aprender a disfrutar de nuestra propia esencia. Solo cuando superamos el miedo al qué dirán, podemos encontrarnos realmente con nosotros mismos», afirma.

Además, la psicología y el autoconocimiento serán elementos clave en el proceso de enseñanza. «Las personas son ellas y sus circunstancias. Hay que hacer mucha terapia para ver cómo están y qué necesitan. Solo así se puede establecer una idea común y disfrutar del proceso de interpretar», explica el actor.

El taller A Liberación fue la base de lo que ahora es un proyecto con visos de perpetuarse. / Iñaki Abella

Más allá de la enseñanza, David Seijo también quiere acercar nuevas formas de hacer teatro a Vilagarcía. Una de sus ideas es implantar el concepto de microteatro, algo que conoció en Madrid y que consiste en la representación de piezas cortas de 10 o 15 minutos en espacios reducidos y con un formato accesible para el público. «Es algo que funciona muy bien en grandes ciudades, y me gustaría traerlo poco a poco aquí», comenta.

Este proyecto se desarrollará en el acogedor local de la escuela, ubicado en la calle Moreira Casal, que se está consolidando como un centro neurálgico del activismo cultural en Vilagarcía. Allí conviven otros espacios dedicados al arte, como Cris Villegas, la sala Cream y la escuela de danza Gema Pizarro, lo que refuerza la apuesta por la cultura en la ciudad.

Con la inscripción ya disponible en la web espaciovaciods.com, David Seijo invita a todos los interesados a formar parte de esta nueva aventura. Espacio Vacío DS no es solo una escuela de teatro; es un espacio de transformación, un lugar donde la interpretación se convierte en una herramienta de autoconocimiento y expresión libre.

Con esta iniciativa, Seijo abre una puerta para que el teatro en Vilagarcía y comarca crezca, se expanda y se convierta en una experiencia que marque la vida de quienes se atrevan a subir al escenario. Explorar todo lo que supone un nuevo escenario vital ya tiene su lugar de referencia.